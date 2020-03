Marvel Future Revolution : un nouveau RPG en approche

Corentin Ruffin

Actuellement, aux États-Unis, se déroule le PAX East, un salon du jeu vidéo où les studios présentent leurs nouveautés à venir avec la possibilité d'essayer des bêtas.



Sur place, on retrouve notamment Netmarble, qui vient de dévoiler un jeu qui devrait ravir les nombreux fanatiques de Marvel. En effet, le coréen présente Marvel Future Revolution, un RPG en monde ouvert pour nos mobiles.

Marvel Future Revolution en monde ouvert

C'est donc officiel, Netmarble va avoir le droit de publier un nouveau jeu provenant de l'univers Marvel ! Cette fois-ci, le studio coréen devrait nous proposer un RPG dans un monde ouvert.



Marvel Future Revolution, c'est son nom, devrait donc voir le jour cette année sur iOS et Android. Seul bémol, nous n'avons que très peu d'informations sur le jeu même si le trailer permet de voir Captain America, Spider-Man, Captain Marvel ou encore Doctor Strange.



On a hâte d'en savoir plus ! La vidéo :