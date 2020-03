Mi Mix Alpha : Xiaomi présente son prototype écran intégral

Quelle merveille que vient de "présenter" le constructeur chinois Xiaomi : ces derniers viennent de dévoiler un prototype du téléphone du futur. Nommé Mi Mix Alpha, celui-ci se démarque par son écran intégral qui entoure totalement l'appareil. On parle d'un concept totalement opérationnel, qui a déjà été entre les mains de quelques chanceux, dont Marques Brownlee, un youtubeur spécialisé dans le domaine

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.