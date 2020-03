Bons plans iOS : Football Manager 2020 Mobile, Bug, Element TD

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Football Manager 2020 Mobile, Bug, Element TD. L'occasion d'économiser 32,5€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Breathe Pro (App, iPhone, v2.1, 34 Mo, iOS 11.0, Kenkou GmbH) passe de 2,29 € à gratuit.



Breathe Pro vous permet de prendre des cours de respiration soutenus par la science, un moyen guidé de se relaxer. Respirez pour vous détendre et vous calmer avec des vues magnifiques du monde entier.



Il s’agit d’une formation à la respiration simple et agréable. L’application mesure votre niveau de stress avec l’appareil photo.



Les + : Belle application

Dormez mieux et réduisez le stress Télécharger l'app gratuite Breathe Pro





Easy Spending (App, iPhone / iPad, v4.9.10, 21 Mo, iOS 11.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.



Une excellente app pour faire le suivi de vos dépenses en un éclair. La page d'accueil est simple et fonctionnelle, mais l'app permet de gérer également le multi-compte, le verrouillage des données, la recherche d'écriture, etc. Il s'agit de la plus jolie appli du genre. Par contre, il faut entrer ses dépenses à la main.



Les + : Très facile d'utilisation

Le widget

La sauvegarde automatique Télécharger l'app gratuite Easy Spending





JEUX GRATUITS iOS :

Elegy (Jeu, Casse-tête, iPhone, v2.55, 135 Mo, iOS 13.0, Deze Lyu) passe de 1,09 € à gratuit.



Tout le monde dans cette ville sombre cherche de l'argent. Cependant, ce n'est pas vrai pour cette petite fille. Elle ne veut que plaire à ses parents insouciants, qui l'ignorent depuis des années. Depuis qu'elle se sent seule, elle lève toujours les yeux, regardant la lune dans le ciel nocturne. Elle commence soudain à rêver de quelque chose d'impossible: elle veut s'asseoir sur la lune.



Elegy - The Girl On The Moon est un jeu de puzzle avec un scénario fantastique, de l'art et de la musique. Le jeu a deux fins possibles. Soyez assez prudent pour éviter que la tragédie ne se produise.



Les + : Une belle histoire Télécharger le jeu gratuit Elegy





Bing Bong! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 106 Mo, iOS 10.0, Sasank Sasikumar) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu dans lequel vous attrapez la balle verte sans attraper la balle rouge, c'est facile ?



Un jeu d'arcade de physique minimaliste qui est faussement difficile. Les balles grossissent, elles rétrécissent et rebondissent sur des obstacles aléatoires. Télécharger le jeu gratuit Bing Bong!





Bug (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.4, 31 Mo, iOS 8.0, Linked by Air) passe de 1,09 € à gratuit.



Bug vous permet d'expérimenter avec la couleur et le son. Pointez simplement votre iPhone ou iPad vers n'importe quel objet et Bug transformera ce qu'il voit en couleur pure.



Placez votre doigt sur l'écran pour écouter le son associé à la couleur. Déplacez-vous dans votre environnement tout en appuyant longuement sur l'écran pour créer de la musique funky.



Les + : La nature et les objets chantent ! Télécharger le jeu gratuit Bug





Trigono (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main Télécharger le jeu gratuit Trigono





Element TD (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.9.6, 232 Mo, iOS 7.0) passe de 1,09 € à gratuit.



Element TD revient dans un jeu de tower defense basé sur des combinaisons élémentaires. Les éléments que vous choisissez déterminent les tours que vous pouvez construire. D'innombrables combinaisons offrent plus de stratégies à découvrir.



Element TD offre des heures de jeu stimulant aux fans et aux nouveaux joueurs. Le niveau de profondeur et de rejouabilité est sans égal parmi les jeux de tower defense !



Les + Classement mondial pour rivaliser avec vos amis et le monde

44 tours différentes avec des capacités uniques et de multiples voies de mise à niveau

5 cartes différentes pour mélanger vos tactiques Télécharger le jeu gratuit Element TD





PROMOS iOS :

Football Manager 2020 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v11.2.1, 1,9 Go, iOS 9.0, SEGA) passe de 9,99 € à 6,99 €.



Gérez votre club à votre façon dans cette saison de Football Manager 2020 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Constituez rapidement votre équipe de rêve, remportez des titres et laissez-vous emporter par une vague d'adrénaline jusqu'en haut du classement, où et quand vous le souhaitez.



Avec plus de 60 ligues de 21 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Tout commence avec le choix de votre club. Choisirez-vous un groupe habitué au succès ou un géant endormi en quête de nouveaux objectifs ? La décision vous appartient. Télécharger Football Manager 2020 Mobile à 6,99 €





Agent A: A puzzle in disguise (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.2.1, 818 Mo, iOS 10.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 2,99 €.



"Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A: A puzzle in disguise à 2,99 €