Pour le cabinet Gartner, Samsung est devant Apple sur T4 2019

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

C'est difficile d'avoir des informations fiables quand ce ne sont pas des informations officielles. Pour avoir un aperçu du marché des smartphones dans le monde, il faut se référer aux cabinets d'analyses, qui se contredisent fréquemment. En janvier 2020, d'après Strategy Analytics, Apple avait réussi à mieux faire que Samsung. En ce début mars, le cabinet d'analyse Gartner est catégorique, c'est la firme sud-coréenne qui est première.

Samsung est premier, mais d'une courte tête

Qui croire ? Strategy Analytics ou Gartner ? Notre addiction à Apple nous dira le premier cabinet d'analyse, malgré tout il reste intéressant de prendre en compte l'analyse du cabinet Gartner qui propose une vision différente du marché des smartphones au quatrième trimestre de l'année dernière.



D'après le cabinet, Apple aurait réalisé une belle performance avec une croissance de +1,3% par rapport à 2018 sur la même période. D'après Gartner, l'engouement autour de l'iPhone 11 et les promotions de fin d'année chez les revendeurs pour le dernier smartphone d'Apple et l'iPhone XR ont permis de faire exploser les ventes.

Gartner souligne aussi que l'iPhone s'est très bien vendu fin 2019 en Chine. Juste avant l'épisode du Coronavirus qui a anéanti l'économie du pays, Apple a réussi à augmenter de +39% les ventes d'iPhone.

Les ventes se sont aussi enflammées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde et au Brésil.

Malgré tout, Apple se serait fait manger par la firme sud-coréenne qui aurait réussi à faire plus de ventes. D'après le rapport que vous pouvez voir ci-dessous, Samsung aurait bouclé la fin d'année avec une part de marché de 17,3% quand la firme de Cupertino réalise 17,1%. Un écart minime qui donne de l'espoir pour l'année prochaine.



Concernant les autres entreprises, on retrouve derrière Apple, le chinois Huawei qui réalise des statistiques satisfaisantes, mais moins bien que l'année dernière. Il faut dire que les tensions commerciales avec les États-Unis et l'inaccessibilité aux services de Google depuis les smartphones de la marque, ont fortement ralenti les ventes, au point de faire diminuer la part de marché de -0,5%, rien de dramatique.

Juste derrière on retrouve Xiaomi, Oppo et la catégorie "Autres". Un classement où les entreprises chinoises sont très présentes.

L'iPhone 5G annonce un avenir prometteur

Les analystes ont abordé le sujet de l'iPhone avec le modem 5G, autrement dit l'iPhone 12 qui devrait sortir pour septembre 2020. Il faut déjà que le Coronavirus se calme un peu pour que cela soit vraiment réalisable... D'après Gartner, cela devrait encourager les consommateurs à renouveler leur iPhone, voire même d'inciter à quitter leur smartphone sous Android pour passer du bon côté. Apple devrait réaliser de nombreuses ventes, puisque l'intégration de la 5G sera un argument de taille qui sera mis en avant dans les campagnes marketing de l'iPhone 12.