Foxconn prévoit un retour à la normale d'ici fin mars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Le coronavirus continue de s'étendre dans le monde entier, augmentant le nombre d'infectés et de victimes, semant la zizanie dans différents pays.



Outre l'humain, c'est également l'économie qui connaît des difficultés, surtout du côté des firmes ayant installé leurs centres d'assemblage au sein de la Chine, pays le plus touché.



C'est notamment le cas d'Apple, qui doit faire face à la fermeture et une désertion des employés de son fournisseur principal, Foxconn.

Foxconn devrait être à pleine capacité en Chine d'ici la fin mars

Alors que les discours sont différents d'une semaine à l'autre, malgré les tentatives d'Apple et de Tim Cook pour rassurer sur d'éventuels retards de commercialisation de produits, on ne sait pas réellement quelles seront les répercussions.



Foxconn tient à rassurer aujourd'hui en affirmant qu'il reprendra sa production normale à pleine capacité en Chine d'ici fin mars. En plus de la production des modèles actuels, le printemps sera assez important pour la Pomme, puisque c'est cette période qui finalise les prochains smartphones qui seront en vente en automne.



Une bien bonne nouvelle pour Apple, si la situation ne dégénère pas d'ici là ! Pour rappel, Tim Cook a annoncé que les objectifs prévus pour le mois de mars ne seront pas atteints.



