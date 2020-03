#ShotOniPhone : les gagnants sur iPhone 11 (Pro) en mode nuit

Alban Martin

La dernière compétition de photographie #ShotoniPhone vient de prendre fin. Organisée par Apple pour mettre en avant les qualités photos de ses iPhone. Cette fois, c’était spécifiquement des clichés réalisés en mode nuit qui ont été demandés, l’une des nouveautés des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

6 gagnants pour le concours « mode nuit » sur iPhone 11

Pour ce concours, il y a eu 6 vainqueurs qui ont été sélectionnés par les membres du jury de la pomme. On y trouve Malin Fezehai, Tyler Mitchell, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Jon McCormack et Arem Duplessis.



Les clichés récompensés sont affichés sur la Apple Newsroom, le site Apple ainsi que la page Instagram du groupe.



On notera que cette année, les photographes sont essentiellement russes avec trois gagnants, mais aussi chinois, indiens et espagnols.



Pour information, chaque photo est brute, sans modification après la prise. On remarquera qu’elles affichent toutes un grand contraste et souvent des effets de lumière saisissants. Vous avez déjà réalisé d’aussi jolies photos en faible luminosité ?



