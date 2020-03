Spotify lance sa nouvelle offre Premium Duo à 12,99€/mois

Depuis la mise en place du test dans certains pays, l'offre de Spotify semble être un véritable succès, poussant ainsi le célèbre outil de streaming musical à la lancer officiellement partout. Le petit plus sympathique, c'est la présence chaque semaine d'une playlist Duo Mix qui permet de retrouver des morceaux au goût des deux abonnés et ainsi partager de la musique sans se sauter dessus ! Si vous n'avez jamais été Premium au sein de la plateforme, il faut savoir que le premier mois de Duo sera gratuit ! Que pensez-vous de cette nouvelle offre de Spotify ? Est-ce qu'Apple devrait lancer une équivalence ?

En test depuis mars 2019, Spotify vient finalement de lancer officiellement la nouvelle offre Premium Duo ! À 12,99 €/mois pour deux utilisateurs, le nouveau forfait se situe idéalement entre le Premium à 9,99€/mois et l'offre Famille à 14,99€/mois. La seule condition ? Que les deux bénéficiaires du compte se situent sous le même toit, comme c'est le cas pour l'offre Famille (même si pour le moment, la règle est très souple car très peu de vérification). Une bien belle initiative !

