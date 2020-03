Bouygues permet à ses clients de bénéficier de la Bbox Fibre Wi-Fi 6

Il y a 2 heures (Màj il y a 60 min)

Guillaume Gabriel

1

Belle nouvelle pour les clients actuels de Bouygues ! Ces derniers proposent, depuis aujourd'hui, l'accessibilité à sa nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6 !



Car oui, cette dernière était d'ores et déjà disponible, mais uniquement pour les nouveaux clients, ce qui avait tendance à faire ronchonner les anciens.

Bouygues propose sa Bbox Fibre Wi-Fi 6 à ses clients

Si vous êtes client fibre chez Bouygues, sachez que vous pouvez désormais profiter de leur nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6 ! Comme son nom le laisse prévoir, cette dernière est compatible avec la norme Wi-Fi 6, plus rapide et avec une meilleure couverture que son ainée.



Attention tout de même, si vous n'avez pas d'appareils compatibles avec la nouvelle version du Wi-Fi, ce n'est pas grave, puisque la box prend en charge les anciennes.



Cette dernière peut aller jusqu'à un débit maximum de 10 Gb/s, même si jusqu'à présent, Bouygues ne dépasse pas les 1 Gb/s. Si vous souhaitez changer votre box actuelle par la nouvelle, il vous suffit de contacter le service client au 1064.



Pour les nouveaux, il faudra souscrire à l'offre Bbox Ultim, son prix est de 24,99€/mois la première année, puis 41,99€/mois avec appels illimités et plus de 180 chaînes.



