eSIM : 225 millions d'activations grâce à Samsung en 2020 ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

La croissance des smartphones dotés d'une eSIM devrait conserver une belle trajectoire, notamment grâce à Samsung. C'est en tout cas ce que vient de partager le cabinet de conseil ABI Research qui pense que la gamme de Galaxy S20 compatibles eSIM permettra d'atteindre les 225 millions d'activations en 2020.

Apple précurseur de la eSIM

Alors qu'Apple a annoncé pour la première fois la prise en charge eSIM sur sa gamme d'appareils iPhone XR et iPhone XS en 2018, le concurrent numéro un, Samsung, lui emboite enfin le pas en 2020. Il s'agit d'une autre étape importante pour le marché eSIM puisque le coréen expédie plus de 200 millions d'appareils par an. Même si la gamme Galaxy S20 n'est qu'une partie du volume total, les experts estiment que le géant asiatique pourrait ajouter la prise en charge eSIM sur d'autres gammes comme ses Note 20 et A X. L'impact sera bien plus important que Google et ses Pixel 3 qui géraient aussi l'eSIM à leur sortie



Pour ABI Research, les modèles compatibles eSIM dépasseront les 225 millions d'unités vendues en 2020, et même 500 millions en 2024.



A date, Apple, Google, Samsung et Motorola sont les seuls fournisseurs à disposer de smartphones compatibles eSIM. En outre, bien que la préparation à l'eSIM du point de vue de l'opérateur continue de s'améliorer, aucun opérateur ne prend en charge à ce jour exclusivement l'eSIM, et nombreux sont ceux qui ne sont pas encore prêts du tout.



Le marché cellulaire est en pleine transformation. Après la course à la bande passante, la vitesse et aux prix, l'accent est mis sur la facturation unifiée et la gestion simplifiée.



En France, seuls Orange et SFR gèrent actuellement la eSIM des iPhone XR, XS et iPhone 11 / Pro.



Qui a déjà activé sa eSIM parmi vous ? Sinon, pourquoi ?



