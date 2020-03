La Google I/O 2020 annulée, bientôt la WWDC ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Nous en parlions la semaine dernière après l’annulation du MWC, du salon de Genève, du demi marathon de Paris ou encore de la conférence F8 de Facebook, voilà que Google vient d’appliquer le principe de précaution en arrêtant son prochain Google I/O 2020, la messe des développeurs Android.

Google et Apple même combat ?

Le retrait a été annoncé dans la nuit pour la Google I/O 2020 qui devait avoir lieu les 12, 13 et 14 mai prochain. La raison n’est autre que le Covid-19, l’épidémie actuelle de Coronavirus qui sévit sur toute la planète. Alors que les pouvoirs publics disent de ne pas s’inquiéter, les décisions prises par les grandes sociétés a propos de futurs rassemblements à de quoi inquiéter. Ont-ils des informations que nous n’avons pas ?



En tout cas, Google devrait compenser avec la diffusion vidéo des nouveautés sur YouTube, car elle précise qu’elle annule la présentation physique prévue au Shoreline qui devait accueillir 5000 développeurs.



Et quand on sait que la WWDC 2020 doit se tenir deux à trois semaines plus tard, il est quasiment certain qu’elle sera annulée, comme nous l’annoncions il y a quelques jours.