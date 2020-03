HomePod : Une simplification des commandes à venir ?

Apple continue le travail autour de son enceinte connectée. Malgré les faibles ventes, la firme de Cupertino ne perd pas espoir et continue de croire qu'elle pourra un jour atteindre la place qu'elle devrait avoir sur le marché des enceintes intelligentes. Un récent brevet apporte une vision différente des commandes non vocales.

Des commandes dans le revêtement en tissu

Avons-nous aujourd'hui un aperçu d'une des fonctionnalités du HomePod de seconde génération ? À l'heure actuelle, vous pouvez interagir avec votre enceinte connectée via la voix avec la commande "Dis Siri", mais aussi avec la surface tactile en haut de l'enceinte. C'est justement sur ce dernier point que la firme californienne voudrait changer vos habitudes.

D'après le brevet 20200073511 enregistré dans le registre de l'USPTO et dévoilé courant l'après-midi, la firme californienne intégrerait des commandes tactiles directement dans le revêtement en tissu qui entoure le corps de l'enceinte.

Par exemple, vous pourrez monter le son, le diminuer, mettre en pause/play ou déclencher Siri directement en touchant l'enceinte à un endroit précis.

L'objectif est clairement de vous simplifier la vie. Pour réaliser cela, Apple précise qu'elle pourrait utiliser un type de maillage spécial pour la confection du revêtement. Le but serait de laisser passer le son (ce qui est l'intérêt premier d'une enceinte) et en même temps de détecter la pression d'un doigt.

Dans le résumé du brevet, Apple indique : "Un dispositif électronique tel qu'un dispositif de haut-parleur peut avoir un boîtier incurvé caractérisé par un axe longitudinal vertical. Une couche de tissu peut recouvrir le boîtier incurvé. Un capteur tactile peut être utilisé pour détecter l'entrée tactile sur la couche de tissu. Le capteur tactile peut comprendre des électrodes de capteur tactile capacitives, y compris des lignes d'entraînement et des lignes de détection. Dans certaines configurations, le capteur tactile est formé de brins conducteurs dans la couche de tissu. Dans d'autres cas, le capteur tactile est formé de traces conductrices sur un substrat. Le substrat peut être formé à partir de parties du boîtier incurvé ou d'une couche séparée du boîtier. Des composants émetteurs de lumière et/ou un tissu présentant des caractéristiques visuelles différentes peuvent être utilisés pour marquer l'emplacement des zones sensibles au toucher du tissu. Les régions sensibles au toucher peuvent être formées comme des symboles de contrôle des médias."



Ce qui est très intéressant dans ce résumé que fait Apple, c'est l'intégration d'un "capteur tactile" qui serait capable de détecter le contact entre l'utilisateur et l'enceinte. Autre précision importante, c'est que la firme californienne pourrait installer des composants émetteurs de lumière qui pourrait nous aider à savoir où appuyer pour interagir avec l'enceinte.

Est-ce une nouveauté du "HomePod 2" ? Qui sait, Apple prépare peut-être une sortie courant cette année ou l'année prochaine... Tout est possible !