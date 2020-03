Apple est vigilant avec les apps de Coronavirus

Il y a 46 min

William Teixeira

Réagir

Le Coronavirus a réussi à se propager dans le monde entier et créer une panique chez de nombreuses personnes qui s’aperçoivent que le virus n’est plus à des milliers de kilomètres, mais dans la ville à côté de chez eux. Apple a reçu de nombreuses demandes de validations pour des apps iOS qui abordent le sujet de ce nouveau virus. Cependant, la firme est particulièrement stricte pour éviter la propagation des fakes news.

Quatre développeurs indépendants s’expriment

Le média CNBC s’est entretenu avec quatre développeurs iOS indépendants qui ont soumis il y a quelques jours une application pour suivre le nombre de cas confirmés et le nombre de morts dans un pays. Un suivi en temps réel qui n’aurait pas plu à l’équipe de l’App Store puisque les développeurs ont reçu une réponse négative (très rapidement) après la demande.



Les développeurs affirment que les statistiques qu’ils comptaient mettre en avant dans leur app provenaient de sources officielles comme l’OMS.

Ils l’ont confirmé dans le descriptif de leurs apps pour « gagner » la confiance d’Apple, mais ça n’a pas suffit.

Un développeur a alors appelé la firme de Cupertino pour en savoir plus sur ce refus catégorique. D’après l’employé Apple, les ordres viendraient d’en haut et ils obligeraient l’équipe de validation de l’App Store à accepter que les apps officielles d’institutions reconnues (uniquement pour le Coronavirus).

D’après une source familière avec le sujet : « Apple a spécifiquement évalué les applications de coronavirus pour empêcher la propagation de la désinformation. Il examine à la fois d'où proviennent les données de santé et si les développeurs représentent des organisations auxquelles les utilisateurs peuvent faire confiance pour publier des données précises, comme les gouvernements ou les organisations axées sur la santé. »

La firme de Cupertino veut éviter de laisser passer une application iOS qui créerait la panique avec de fausses informations. Puisqu’une fois que l’app est validé, elle se noie parmi les centaines de milliers d’autres applications disponibles dans la boutique en ligne.



On remarquera quand même que la firme de Cupertino a modifié hier les conditions générales de l’App Store. Ce paragraphe a été rajouté : « Les applications dans des domaines «hautement réglementés» comme les soins de santé, les services financiers ou les voyages en avion doivent être soumises par une «entité juridique qui fournit les services, et non par un développeur individuel».

Une nouvelle réglementation qui paraît logique, mais qui déçoit énormément les développeurs indépendants honnêtes qui voulaient lancer leurs applications pour suivre la propagation mondiale du Coronavirus.