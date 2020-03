Bons plans iOS : Kingdom: New Lands, Almost Impossible!, Ananda

Il y a 52 min (Màj il y a 52 min)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kingdom: New Lands, Almost Impossible!, Ananda. L'occasion d'économiser 34,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2020.2, 55 Mo, iOS 12.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,49 € à gratuit.



Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Les + : Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple Télécharger l'app gratuite Remote Drive





Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2020.4, 41 Mo, iOS 10.0, Evgeny Cherpak) passe de 1,09 € à gratuit.



Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





Magic Launcher Pro (App, iPhone / iPad, v6.0.3, 136 Mo, iOS 10.0, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 2,29 € à gratuit.



Magic Launcher est un widget qui permet d'accéder à plus de 100 000 raccourcis d'apps mais aussi d'appeler directement sa chérie, de créer un mail pour votre patron ou accéder aux réglages de l'iPhone. On trouve aussi des informations sur l'appareil comme la consommation réseau, CPU, etc. Un tap, un swipe, à vous de décider quoi et comment !

La dernière mise à jour a même ajouté le 3D Touch.



Les + : Une interface sympa

Très complet Télécharger l'app gratuite Magic Launcher Pro





Ananda (App, iPhone, v1.2.9, 55 Mo, iOS 8.0, Manuel Loigeret) passe de 3,49 € à gratuit.



Ananda vous aide à méditer, à vous concentrer et à vous relaxer grâce à des tons binauraux progressifs et des sons paisibles.



Les + : Une bonne façon de se détendre et se vider l'esprit Télécharger l'app gratuite Ananda





JEUX GRATUITS iOS :

Ship Tycoon (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.8.3, 225 Mo, iOS 8.0, TRADEGAME Lab Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Le jeu Ship Tycoon vous met à la tête d'une compagnie de livraison internationale, et le tout, en multi-joueur ! À vous de manager de la bonne façon pour offrir les services les plus performants.



Vous débuterez avec une petite entreprise, et il ne tient qu'à vous de devenir surpuissant !



Les + : Le concept

Multi-joueur Télécharger le jeu gratuit Ship Tycoon





Beat Hazard Ultra (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.12, 22 Mo, iOS 8.0, Cold Beam Games Ltd) passe de 4,49 € à gratuit.



Sorti il y a quelques années, Beat Hazard Ultra est actuellement gratuit.



A première vue un jeu de shoot à l'aspect classique, son originalité vient de son interaction avec la musique jouée pendant les parties.



Préparez-vous à en prendre plein les yeux et les oreilles, littéralement !



Les + : La durée de vie

Une petite difficulté Télécharger le jeu gratuit Beat Hazard Ultra





Almost Impossible! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 27 Mo, iOS 8.0, Daniel Counsell) passe de 2,29 € à gratuit.



Comme son nom l'indique, ce titre est "presque impossible" ! Autant dire que pour en arriver à bout, il faudra savoir prendre son mal en patience pour faire progresser sa petite boule, à la fin de chaque niveau, en évitant les nombreuses obstacles sur le chemin.



Les + : Ce magnifique jeu comporte une cinquantaine de niveau. Télécharger le jeu gratuit Almost Impossible!





PROMOS iOS :

Dandara (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.9, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 6,99 € à 2,29 €.



Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.



Bienvenue dans un jeu de plateforme 2D metroidvania fait de créatures mystiques et d’exploration infinie. Défiez la gravité et sautez sur planchers, murs et plafonds de la même façon. Découvrez des mystères et secrets cachés au travers du monde de Sel et de ses nombreux personnages. Préparez Dandara au combat et à la survie face à des ennemis ayant un penchant pour l’oppression.



Les + : Un classique

La durée de vie Télécharger Dandara à 2,29 €





Swim Out (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.7, 170 Mo, iOS 7.0, Lozange Lab) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle/stratégie au tour par tour à l’atmosphère relaxante et dépaysante.



Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue !

Télécharger Swim Out à 2,29 €





Tower of Fortune 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 35 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Tower of Fortune 2 est un parfait mélange entre RPG et machine à sous au look rétro. Contrôlez et faites progresser votre personnage tout en débloquant de nouveaux équipements.



Les combats.se font via le système de machine à sous. Il est à noter que le premier opus est gratuit aujourd'hui.



Les + : Le jeu comprend 7 types de machine à sous, plus de 60 ennemis, de nombreuses pièces d'équipement à collecter, plein de quêtes à accomplir, et 9 fins différentes. Télécharger Tower of Fortune 2 à 1,09 €