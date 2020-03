Le casque audio d'Apple se montre dans iOS 14

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Oups, la boulette. iOS 14 n'est même pas encore disponible que déjà nous avons une seconde information vient de fuiter. Ce matin, nous parlions de l'Apple Watch 6 qui devrait mesurer le taux d'oxygène dans le sang, voilà qu'on découvre une première icône du casque audio d'Apple.



Oui, cela fait deux ans qu'on évoque un casque Hi-Fi avec une pomme, un modèle premium plus discret que les Beats qui appartiennent aussi à Apple.

Un picto qui introduit le nouveau casque Apple

Les deux icônes découvertes par 9to5Mac sont les premières illustrations concrètes concernant un casque Apple haut de gamme. Ces pictogrammes sont utilisés dans iOS 14 pour représenter le modèle inédit dans tout le système d'exploitation, y compris au niveau du widget "batterie" d'Apple qui permet de suivre l'état de charge des accessoires.



Affichées en deux versions, les icônes permettent de comprendre qu'Apple pourrait proposer au moins deux options de couleur pour la version supra-auriculaire des AirPods, probablement en noir ou en gris sidéral et blanc. Jusqu'ici, Apple n'a proposé que des AirPods et AirPods Pro en blanc. A moins qu'Apple ne sorte plusieurs couleurs comme c'est le cas sur la gamme Beats ou même l'iPhone 11.



Autrement, chaque glyphe nous donne également une idée de la taille de chaque casque et de son style général. On y aperçoit un casque sobre et plutôt imposant, à la manière du QC 35 de Bose.



En termes de fonctionnalités, nous nous attendons à ce que les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme d'Apple fasse mieux que les écouteurs Beats et AirPods existants avec notamment une qualité audio supérieure. Bien évidemment, il reprendrait les éléments clés de ses ainés comme l'appairage automatique, la pause automatique quand on l'enlève, la réduction de bruit, etc. D'ailleurs, sur ce point, les Solo Pro font déjà mieux que les AirPods Pro grâce à leur format qui isole naturellement mieux l'utilisateur.



De notre coté, on imagine même des pré-réglages personnalisés qui s'adapteraient aux goûts de chacun et même au type de musique qui est joué.



Vous seriez partant pour acheter un casque Apple ?



Source



PS : voici un concept de casque Apple déjà vu auparavant :