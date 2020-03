Concept : un iPhone 20 avec 6 caméras et affichage holographique

Alban Martin

Alors qu'on ne parle que de l'iPhone 12 (et un peu de l'iPhone 9), un designer s'est amusé à imaginer l'iPhone 20. Outre le fait qu'il s'agisse d'un modèle à venir dans plusieurs années, le futur téléphone d'Apple s'inspire aussi de ce qu'a sorti Samsung avec ses Galaxy S20.

Un iPhone 20 holographique ?

En effet, le concept de l'iPhone 20 affiche un module à six caméras à l'arrière, chose qu'on a vu chez le coréen récemment. Malgré la course à l'armement du côté des APN, le concept du jour vaut surtout le détour pour son écran holographique qui étend les possibilités comme ce que nous proposaient certains films de science-fiction comme Minority Report.



Si Apple s'intéresse clairement à la réalité augmentée, la réalité virtuelle et même aux hologrammes, ce n'est pas demain la veille qu'un tel appareil sera vendu au grand public.



Pour y parvenir, il faudra miniaturiser encore un peu plus les composants, offrir de meilleures performances en matière de calculs et d'autonomie, tout en baissant le coût de production de tels appareils.



Le travail du concepteur d'aujourd'hui a été de commencer à explorer les solutions désormais disponibles. Plusieurs entreprises proposent des kits de développement holographiques, de quoi tester cette nouvelle interface émergente.



En plus de toute cette partie, le concept d'iPhone 20 met en avant un écran total qui déborde de la face avant pour afficher des informations supplémentaires sur les tranches. On y trouve même certains composants comme le projecteur.



Intéressant, même si il est dommage que l'iPhone 20 soit affublé d'une barre en haut de l'écran regroupant certains capteurs. On imaginait plutôt un écran total, le reste étant caché sous la dalle.



Voici la vidéo de Technizo qui change un peu des concepts timides :