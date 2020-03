Apple propose la bêta 5 d'iOS 13.4 (+ tvOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

C'est une soirée bêta pour les développeurs. Alors que la firme californienne propose normalement les nouvelles bêtas aux développeurs vers 19h, la firme avance sa pendule d'une heure et propose la bêta 5 d'iOS 13.4, de tvOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4 au téléchargement d!s maintenant.



Ce soir, c'est uniquement pour les développeurs

Depuis quelques minutes, les développeurs iOS, macOS et tvOS peuvent télécharger la nouvelle bêta d'iOS 13.4. Au menu, des améliorations, des correctifs et probablement des nouveautés (qu'on verra peut-être par la suite).

La précédente bêta aura été très maigre en nouveauté. La seule grosse nouveauté aura concerné les utilisateurs américains qui ont plus de détails lors des paiements et des abonnements sur l'App Store via l'Apple Card.

Pour installer la bêta 5 d'iOS 13.4, il vous suffit de vous rendre dans les réglages, puis général et mise à jour logicielle.

La bêta pour les testeurs publics devrait arriver prochainement (d'ici les prochains jours).