Coronavirus : un employé d'Apple positif sur le campus en Irlande

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Le coronavirus continue de s'étendre dans le monde entier, y compris en Europe, où il sévit de plus en plus fort en Italie (obligeant une mise en quarantaine générale) ainsi qu'en France, où le nombre d'infectes croît de jour en jour.



Seulement, aujourd'hui, nous avons pris connaissance qu'un nouveau cas avait été détecté en Irlande, et plus particulièrement au sein du campus d'Apple.



En effet, l'un des employés de la firme a été contrôlé positif, obligeant Cupertino a un grand nettoyage dans ses locaux.

Un cas de coronavirus au sein du campus d'Apple en Irlande

Dans un communiqué publié aujourd'hui, Apple a déclaré qu'un employé de son campus de Cork, en Irlande, avait été testé positif pour le coronavirus COVID-19.



Ce dernier est désormais isolé, et la Pomme a mis en place un nettoyage en profondeur dans tous les bureaux, et ce, de façon régulière. Concernant ses collègues, une bonne partie a été invitée à travailler depuis leur domicile, le temps que les autorités sanitaires locales évaluent la situation.



En temps normal, environ 6 000 personnes travaillent dans les installations d'Apple à Cork, en Irlande. On y retrouve notamment le marketing, la recherche de produits, AppleCare ainsi que le support client.



