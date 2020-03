Facebook teste la publication de Stories croisée avec Instagram

Si vous êtes un utilisateur régulier de Facebook et Instagram et que vous utilisez les Stories de façon fréquente pour votre compte personnel ou votre entreprise, il se pourrait qu'une belle surprise arrive pour vous.



En effet, le célèbre réseau social est actuellement en train de tester la publication croisée de ces dernières, pour pouvoir poster en même temps sur les deux plateformes.

Facebook pourrait permettre une publication de Story croisée

Comme le rapportent nos confrères de TechCrunch, les développeurs de Facebook testent la possibilité de croiser des Stories Facebook sur Instagram. Il était déjà possible de le faire, mais dans l'autre sens, ce qui était assez contraignant pour les créateurs et influenceurs.



Une nouvelle fois, on doit cette découverte à Jane Manchun Wong qui précise que la fonctionnalité est accessible aux testeurs via la page des paramètres de confidentialité dans l'application Facebook, où vous trouverez une nouvelle option «Partager la Story sur Instagram».



Le réseau social explique que cette mise en place est faite "pour faciliter le partage de moments avec ceux qui comptent pour vous, car les gens peuvent avoir des audiences et des followers différents sur Facebook par rapport à Instagram."



Nouvelle preuve d'une unification des services de Facebook...



