Plus d’un milliard d'appareils Android sans sécurité

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

13

Nouvelle annonce qui annonce une grosse claque du côté de Google et de son système d'exploitation mobile : selon nos confrères de Wich?, plus d'un milliard d'appareils sous Android sont actuellement sans sécurité.



Une véritable aubaine pour les hackers qui profitent d'une absence de mises à jour corrigeant des failles, à cause de l'obsolescence de ces derniers...



Une statistique qui risque de faire scandale sur le marché !

Un milliard d'appareils Android en attente de sécurité

Plus de 40% des utilisateurs d’Android peuvent ne plus recevoir d’importantes mises à jour de sécurité, ce qui les expose potentiellement à des logiciels malveillants, aux pertes de données et à des cyberattaques.

Gros bad buzz à venir du côté de Google ? Très certainement, étant donné que 42,1 % des appareils actifs tournent encore sous Android 6.0 et même des versions plus anciennes.



Bémol, le géant américain ne fournit plus de mises à jour de sécurité pour ces appareils, les laissant à la merci des pirates pouvant exploiter les failles non corrigées.



On parle donc d'obsolescence programmée, étant donné que la seule façon de se protéger pour les concernés n'est autre que de passer à la caisse pour s'offrir un modèle plus récent.



Google, lui, botte en touche et rejette la responsabilité sur les constructeurs Android.



Source