WWDC 2020 : La conférence bientôt interdite ?

Il y a 54 min

William Teixeira

1

Depuis plusieurs semaines on se pose tous la question « est-ce que la WWDC 2020 au mois de juin va être maintenue alors que le Coronavirus se propage à très grande vitesse ? ». La question reste sans réponse pour l’instant, mais l’inquiétude grandit et on imagine qu’Apple commence à s’organiser pour faire face à une annulation.

Les rassemblements de 1000 personnes strictement interdit dans le comté de Santa Clara

La situation se complique en Californie. Le Coronavirus prend ses aises et commence à infecter énormément de personnes. Tout comme en France, la Californie impose des restrictions de rassemblements de personnes en fonction de la gravité de l’épidémie. Depuis aujourd’hui, le comté de Santa Clara interdit les rassemblements de 1000 personnes que ça soit dans un environnement confiné ou à l’extérieur.



Plusieurs villes sont concernées, c’est le cas de Mountain View (où se trouve le siège de Google), San Jose et Cupertino (où se trouve le siège d’Apple).

C'est donc un énorme danger pour la WWDC 2020 qui devrait avoir lieu courant le mois de juin. Puisqu’on imagine mal Apple organiser son événement avec seulement 1000 personnes dans le Steve Jobs Theater. L’autre solution serait de délocaliser la WWDC vers une autre salle comme à San Francisco ou New York.

La durée de cette restriction commencera à partir du 11 mars à 12h (heure du pacifique) et durera jusqu’au 1er avril 2020. Si la situation ne s’améliore pas en Californie, il ne fait aucun doute que cette interdiction sera prolongée.

Cette décision qui se prend dans de nombreux pays dans le monde est un moyen efficace de ralentir la propagation du Coronavirus.



La firme californienne osera-t-elle annuler son événement annuel qui sert à dévoiler les nouveautés logicielles de ses produits ? Pour l’instant Apple ne s’est pas prononcé, en tout cas ses concurrents comme Facebook, Microsoft ou Google n’ont pas hésité une seule seconde.



Si tel est le cas, iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et autre macOS 10.16 seront annoncés à distance...



Source