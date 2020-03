Uber met en place une équipe "Anti Coronavirus" qui travaille 24h/24

En pleine période de Coronavirus, il est compliqué pour les taxis et les VTC de travailler en toute sécurité. En effet, si un chauffeur est atteint du virus, il risque de vous contaminer, mais également de contaminer les passagers suivants (en une journée ça peut très vite être une catastrophe). Pour lutter contre cela, Uber a mis en place une équipe qui travaille 24h/24 pour repérer les chauffeurs qui pourraient être infectés et suspendre leur compte afin qu'ils arrêtent d'être en contact avec des clients.

Il ne s'agit pas d'une sanction

Le Coronavirus qui est décrit (depuis quelques minutes) comme une pandémie par l'OMS est devenu une inquiétude internationale. Pour être efficace et éviter la propagation du virus pendant ses courses, la direction d'Uber a décidé de mettre en place une équipe de soutien qui travaille sans interruption avec les responsables de la santé publique.



Uber indique : "En travaillant avec eux, nous pouvons suspendre temporairement les comptes des conducteurs ou des conducteurs confirmés comme ayant contracté ou ayant été exposés à COVID-19. Nous consultons également un épidémiologiste pour nous assurer que nos efforts en tant qu'entreprise reposent sur des conseils médicaux."



On pourrait alors se demander, mais que deviennent les chauffeurs qui sont suspendus ? Uber dit officiellement qu'elles les indemnisent pendant maximum 14 jours. Les chauffeurs sont payés comme s'ils étaient en arrêt maladie sur un contrat de travail.

Uber déclare : "Nous avons déjà aidé les conducteurs dans certaines zones touchées et nous travaillons à mettre en œuvre rapidement cela dans le monde entier".

Le principal concurrent d'Uber aux États-Unis, Lyft a annoncé le même mode de fonctionnement. Les chauffeurs seront indemnisés en cas de suspicion de Coronavirus. Aucune des deux entreprises n'a détaillé le montant de ce "dédommagement financier" quotidien pendant deux semaines.



Autre mesure importante d'Uber, c'est que l'entreprise a annoncé fournir gratuitement des désinfectants aux conducteurs qui se connectent sur l'app dans les villes où le Coronavirus est à un stade de propagation "alarmant".

Sans surprise, l'entreprise de VTC a mentionné que les stocks sont limités, puisque si nous particuliers avons du mal à trouver du gel hydroalcoolique, c'est pareil pour les entreprises.

Uber lance une mesure pour Uber Eats aux États-Unis

Sur son application de livraison de repas, la firme américaine limite le contact entre le livreur et le client. Désormais, chaque commande effectuée via Uber Eats peut avoir une option spéciale activée qui s'appelle "laisser la commande devant la porte". Pour faire simple, le livreur sonne à votre porte, dépose la commande sur le paillasson et une fois qu'il est parti, vous ouvrez votre porte pour récupérer votre repas.

C'est loin d'être la situation la plus sociable, mais le but est justement d'éviter d'être sociable en période de pandémie.



