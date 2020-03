Cette application sert à suivre la propagation du Coronavirus

L'application propose aussi de voir les personnes symptomatiques autour de vous, ils seront tous représentés par un point jaune , cependant ce ne sont pas des cas "confirmés" comme le précisent les développeurs de l'application. Les développeurs ont aussi intégré un chat en temps réel . Au-delà de tous ces points, l'application montre également la communication via Twitter sur dernières informations autour du Coronavirus et vous donne également des informations pour vous aider à vous protéger .

Que devons-nous faire ? Devons-nous aller au travail ? Devons-nous porter un masque ? En pleine période de virus, le Coronavirus inquiète et propage un vent de panique chez de nombreuses personnes à travers le monde. HealthLynked est une entreprise spécialisée dans la médecine, elle a lancé une nouvelle application iOS pour aider à voir où le virus se propage, mais aussi pour se signaler en cas de symptômes, elle vous informe et vous conseil . Grâce à un code couleur, vous pouvez voir le nombre d'infectés communiqué par l'OMS (indispensable pour figuré sur l'App Store) en rouge , mais aussi le nombre de décès en noir .

