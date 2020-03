Minecraft Earth 0.14 : coffres cachés, golem, mouton et plus

Alban Martin

Minecraft Earth a été présenté à la WWDC 2019, suivi d'une bêta ouverte pour un petit groupe de personnes sur mobiles un peu plus tard. Ensuite, Mojang a réalisé un déploiement progressif du jeu sur l'App Store sur le dernier trimestre de l'année dont la France.



Aujourd'hui, la mise à jour R14 ou 0.14.0 pour Minecraft Earth est la première grande évolution depuis la sortie sur iOS et Android, apportant de nouveaux mobs, des correctifs et plus encore.



Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous :

Minecraft Earth : une belle mise à jour

La mise à jour d'aujourd'hui met l'accent sur trois nouveaux mobs et des coffres de récompense cachés. Les aventures courantes, peu communes ou rares incluent désormais des coffres d'aventure avec des récompenses uniques pour les joueurs audacieux. Il parait qu'il y a de l'or dans les blocs...



Du côté des créatures, le mouton cornu est enfin là. Cela peut sembler sympathique, mais cette bête surprotectrice éperonnera tous les joueurs ou Mobs qui se rapprochent du troupeau. Attention quand deux moutons cornus se chargent mutuellement.

Les golems sont des gardiens stoïques du royaume. Le Golem de la fournaise de fer est le plus dur de tous ! Avec sa poitrine brûlante, ses poings ardents et ses attaques enflammées, il brûlera et incinérera tous les ennemis qui osent défier sa protection.

Tous les Golems n'ont pas la tête chaude, le nouveau Melon Golem est aussi frais que la glace. Ce gardien fruité choisit les graines de melon à feu rapide comme attaque de choix. Bien qu'ils ne soient pas aussi difficiles seuls, en petits groupes, ils peuvent être extrêmement efficaces.



Autre point, les développeurs ont simplifié et réduit la distance requise pour les aventures. A partir de maintenant, Adventures partagera le même rayon d'interaction que Tappables, vous n'aurez donc pas à être aussi proche pour entrer. De cette façon, si vous utilisez un Tappable Radius Boost, cela fonctionnera également pour Adventures !



En termes de correction de bugs, les écrans de carte et d'interface utilisateur fonctionnent mieux maintenant et les dégâts de Skeleton Wolf ont été ajustés.



