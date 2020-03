Un Apple-1 se vend en enchère au prix de 458 711 dollars

Julien Russo

Un Apple-1 qui a été construit par Steve Jobs et Steve Wozniak a été mis en vente en enchère. Une personne passionnée par les produits Apple et collectionneur a craqué et s'en est offert un pour quasiment 460 000 dollars.

Il a malgré tout été restauré et remis en état de fonctionnement

C'est l'organisateur de l'enchère RR Auction qui a dévoilé la nouvelle. Un directeur de magasin informatique du Michigan qui avait acquis l'Apple-1 en 1980 (en échange d'une machine IBM plus récente), a décidé de s'en séparer. Comme il savait qu'il s'agissait d'un objet de collection, il a préféré le mettre en vente via une enchère, mais ne pensait certainement pas en tirer une somme aussi importante !

Avant d'être mis en enchère, l'Apple-1 a soigneusement été restauré et remis en fonctionnement par l'expert Corey Cohen, une note moyenne a été communiquée dans le cadre de la séance, l'ordinateur Apple a reçu une note de 8/10 pour son fonctionnement et sa remise en état.

Nous n'avons pas d'informations sur l'acheteur, mais il a été communiqué précisément ce qui a été inclus dans le prix :



- La planche Apple-1 d'origine

- L'interface originale de la cassette Apple (ACI)

- Un kit de clavier de terminal d'époque, câblé pour l'Apple-1

- Un moniteur vidéo d'époque dans une caisse en bois

- Une période d'alimentation électrique

- Un modulateur vidéo pour la télévision d'époque

- Des exemplaires Xerox d'époque du manuel d'utilisation de l'Apple-1 et du manuel de l'ACI

- Vitrine commandée par le magasin informatique



Le rapport explique : "L'aspect le plus remarquable de cet ordinateur Apple-1 est qu'il est documenté comme étant pleinement opérationnel : le système a fonctionné sans défaut pendant environ huit heures lors d'un test complet. Cet Apple-1 a été exposé au Computer History Museum de Mountain View, Californie, en 2019 pour le Vintage Computer Festival West, et est documenté sur le registre Apple-1. "

Les experts estiment qu'il reste environ une dizaine d'Apple-1 en circulation sur la planète.



