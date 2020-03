Free Mobile : le forfait à 2€ passe à 1 Go de data temporairement

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

Free Mobile multiplie par vingt l’enveloppe de data sur son forfait à 2€ par mois (ou gratuit pour les abonnés Freebox) en raison du Coronavirus.



Via un communiqué, la firme de Xavier Noel explique que les forfaits avec 50 mo passent ainsi à 1 Go jusqu’à fin avril.

Pourquoi le forfait de Free Mobile évolue ?

La raison est simple, Free Mobile lutte à sa manière contre la propagation du coronavirus. Avec cinq millions d’abonnés à ce forfait, l’opérateur facilite ainsi la communication et le travail à distance pour de nombreuses personnes dont notamment les étudiants qui ressentent une grande part de ses abonnés.



Les clients concernés n’ont rien à faire, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.



Pour ceux qui veulent s’abonner, rendez-vous sur le site de Free Mobile qui propose aussi une promotion avec 60 Go à 9,99€.



Une belle initiative qui sera peut-être suivie chez Orange, SFR et Bouygues Telecom, même si ces derniers n’ont pas d’équivalent.



