Certaines apps espionnent nos copier-coller sur iPhone

Il y a 7 heures

Julien Russo

De nos jours, le copier/coller est devenu un réflexe, quelque chose qu'on utilise au quotidien. On s'en sert pour copier de banales informations, mais on copie aussi des données personnelles. Si ce geste parait anodin, les informations que vous copier/coller reste en mémoire dans l'iPhone, jusqu'à que vous copiez un autre mot. Justement cette mémoire, certaines applications iOS y auraient accès.

Un accès au presse-papiers sans votre permission

C'est une révélation assez surprenante, Apple qui privilégie toujours la sécurité de vos données personnelles semble laisser passer ce genre de pratique.

Ce sont Tommy Mysk et Talal Haj Bakry deux développeurs iOS de la première heure, qui sont à l'origine de cette découverte.

Un post de Tommy Misk informe que ce sont loin d'être les petites applications iOS qui regardent vos copier/coller, en réalité de grosses applications ayant énormément de téléchargements depuis leur publication sur l'App Store n'hésiteraient pas une seule seconde à traquer les mots que vous copiez.



Ce qui est le plus choquant dans l'histoire c'est que c'est une "porte ouverte" dans iOS depuis très longtemps. Les développeurs n'ont besoin d'aucune autorisation de la part des utilisateurs pour accéder aux informations copiées.



Dans le post du développeur, on peut y lire : "Nous avons analysé les applications les plus populaires dans l’App Store et observé plus particulièrement leur comportement avec les outils de développement standard d’Apple. Les résultats montrent que beaucoup applications accèdent fréquemment au presse-papiers et lisent son contenu sans le consentement de l’utilisateur, bien qu’il ne s’agisse que de données purement textuelles."

Ce qui montre que la situation est assez inquiétante c'est que les développeurs ont accès au contenu textuel, mais aussi aux vidéos, photos... que vous copiez pour coller après.

Plusieurs applications ont été dénoncées et ce sont principalement des apps de médias américains. Mais, surprise il y aurait des jeux et une application de vidéos courtes très populaire en ce moment.

Les apps qui utilisent cette pratique sont : ABC News, CNBC, CBS News, TikTok, mais aussi Fruit Ninja et 8 Ball Pool.

Même s'il y a peu de chance que vous ayez les applications d'actualité américaine sur votre iPhone, vous êtes très nombreux à utiliser TikTok et Fruit Ninja, deux applications particulièrement populaires en Europe.