Benchmark : la puce A14 de l'iPhone 12 cadencée à 3,1 Ghz

Hier à 21:32 (Màj hier à 22:16)

Medhi Naitmazi

Un benchmark réalisé sur Geekbench 5 démontre le bond en avant de ce qui s'annonce comme être la puce A14 des nouveaux iPhone 12 à venir. Que ce soit en fréquence pure ou en performances, les chiffres font état de gains substantiels par rapport au processeur A13 d'Apple.



A14 : le premier processeur ARM mobile à plus de 3 Ghz

Apple améliore ses processeurs AXX chaque année, avec le nouvel iPhone de septembre. Si l'iPhone 11 est équipé d'une puce A13, à l'automne 2020, l'iPhone 12 aura forcément un chipset A14. Et comme à chaque fois, on découvre les capacités de la bête bien en avance, grâce au tests dits benchmarks réalisés par les ingénieurs de Cupertino. Sans surprise, ils utilisent des outils de référence populaires comme Geekbench pour constater les améliorations.



Si l'iPhone 12 offrira évidemment de meilleures performances, nous ne savons pas dans quelle mesure elles effaceront celles de l'iPhone 11 / 11 Pro. Bien souvent, Apple annonce d'énormes gains dans ses chipsets, alors que la concurrence a le plus mal à rattraper son retard.



Les derniers tests Geekbench, d'un prétendu processeur A14, montrent qu'il s'agit du premier processeur de la série A à franchir la barre des 3,0 GHz avec exactement 3,1 Ghz. Il devrait donc être plus performant que l'iPhone 11 mais aussi que l'iPad Pro 2018 qui est équipé d'une puce A12X spécialement optimisée pour la tablette. Avec 8 coeurs, elle marque 1110 points en mono-core et 4568 en multi-core, quand l'iPhone 11 Pro faisait respectivement 1329 points et 3468 points.



Avec l'A14, les performances monocoeur de l'appareil affichent un score de 1658 points, et 4612 points en multcoeur. Un gain conséquent sur l'iPad Pro, et encore plus sur l'iPhone 11, ce qui va permettre une navigation encore plus fluide au quotidien et des tâches spécifiques plus poussées du côté de la photo, la vidéo, l'AR ou les jeux vidéo. On parle d'une différence de plus de 25% pour le prochain iPhone 12 Pro et autres variantes.



Alors que la puce A13 était comparée aux processeurs Intel pour Macbook Pro, la puce A14 pourrait être la base parfaite pour le futur Mac ARM attendu pour fin 2020 ou début 2021.



On rappelle qu'Apple a fait appel à TSMC, une nouvelle fois, pour produire sa puce A14. On s'attend à une finesse de gravure de 5nm, une première, et une production de masse dès le mois prochain.



