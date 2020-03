Bons plans iOS : Slayaway Camp, Lootbox RPG, Kipkam

Hier à 20:44 (Màj hier à 20:44)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Slayaway Camp, Lootbox RPG, Kipkam. L'occasion d'économiser 34,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Kipkam (App, iPhone / iPad, v1.8, 36 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.



Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

1 minute par jour. Investissez-le dans l'exercice de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément.

Une bonne respiration apaise efficacement votre stress.



Les + : Gérez votre stress Télécharger l'app gratuite Kipkam





Agora 2 (App, iPhone, v2.5.5, 8 Mo, iOS 11.4, Javi Perez) passe de 2,29 € à gratuit.



Agora est un lecteur de podcast qui vous permet de gérer facilement votre contenu, de rester à l'écoute de chaque nouvelle mise à jour de vos abonnements et d'élargir votre catalogue en découvrant de nouveaux contenus, mais ce n'est pas tout…



Les plus + : Playlists intelligentes

Raccourcis Siri

Le design Télécharger l'app gratuite Agora 2





JEUX GRATUITS iOS :

Lootbox RPG (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.95.231, 181 Mo, iOS 9.0, Mario J. Gaida) passe de 1,09 € à gratuit.



Lootbox est un joli petit jeu d'exploration de donjon qui vous mènera directement en enfer. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une quête qui vous mènera à divers endroits jusqu'à ce que vous ayez enfin la chance d'aider votre père à défendre le royaume contre ses ennemis.



Voici un rogue-like intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Lootbox RPG





The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.8, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit.



Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Les + : Le concept

Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit The Busy Lumberjack





Get Em (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.8, 447 Mo, iOS 9.0, Behdad Sami) passe de 1,09 € à gratuit.



Get 'Em est un jeu d'action dans lequel vous incarnez un chien qui combat le crime dans un monde ouvert !



À vous de faire régner l'ordre dans un jeu qui ressemble fortement à une bande-dessinée



Les + : Des graphismes type BD

Original Télécharger le jeu gratuit Get Em





Fiete Choice (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.0.0, 341 Mo, iOS 7.0, Ahoiii Entertainment) passe de 3,49 € à gratuit.



Dans ce jeu de logique aux dessins peints à la main, tu accompagnes le marin Fiete le long de son voyage à travers plus de 99 niveaux. Un jeu de logique amusant et passionnant pour les enfants à partir de 4 ans et pour toute la famille.



Ta mission : « Quelle image ne va pas dans la série? ».



Les + : Parfait pour les plus jeunes

Les dessins Télécharger le jeu gratuit Fiete Choice





PROMOS iOS :

Solitairica (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.14, 173 Mo, iOS 10.0, Righteous Hammer Games Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Un mix brillant entre rogue-like RPG des années 90 et jeu de cartes de type Solitaire. Ce n'est pas un énième titre de solitaire ennuyeux, ici il y a une vraie progression, un vrai défi permanent. Evidemment, le but est de débloquer des nouveaux decks et d'améliorer ses cartes.



On apprécie l'ambiance "dark" et les possibilités nombreuses de Solitairica.



Les + : Belle réalisation

Original Télécharger Solitairica à 1,09 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.2, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,29 €.



Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,29 €