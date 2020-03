Boursorama Banque atteint les 2,1m de clients, mais n'est pas rentable

Guillaume Gabriel

Depuis des années, Boursorama Banque (v6.4.4, 117 Mo, iOS 10.3) fait beaucoup parler de lui au sein de notre pays, notamment puisqu'il s'agit de l'une des premières banques en ligne, appartenant à la Société Générale.



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle attire des clients puisqu'elle nous informe qu'elle vient de déposer les 2,1 millions de possesseurs de comptes.



Le problème, c'est que la firme n'est toujours pas rentable, n'arrivant pas à trouver son modèle économique...

Boursorama Banque galère à trouver son modèle économique

Rien que sur l'année 2019, Boursorama Banque a gagné 540 000 nouveaux utilisateurs, notamment grâce à des campagnes marketing décalées. Une belle hausse de 27%, qu'elle doit aussi grâce à ses différentes offres pouvant correspondre à monsieur et madame Tout-le-monde.



Seulement, la banque se concentre sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs, sans réellement chercher de solutions de monétisation, dans "une stratégie totalement assumée".



Avec compte courant et carte bancaire gratuite, les clients sont également exempts de frais bancaires, ce qui laisse afficher une perte évaluée à 50 millions d’euros en 2019 pour Boursorama.



Concernant le profil du client, l'âge moyen est évalué à 37 ans, et 1 cadre sur 7 opte pour la banque en ligne.



