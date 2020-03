Les utilisateurs d'Apple Card peuvent reporter les paiements de mars

Il y a 5 heures

Julien Russo

L'avantage de l'Apple Card c'est son adaptation via des compromis en période difficile. On l'a déjà vu l'année précédente aux États-Unis avec l'annonce d'un programme d'aide en cas d'une catastrophe naturelle. En 2020, l'Apple Card s'adapte à la pandémie du Coronavirus et propose de reporter les paiements.

Achetez en mars, payez en avril

Apple et Goldman Sachs (la banque partenaire de la firme de Cupertino pour l'Apple Card) ont décidé d'aider les clients. À cause du Coronavirus, de nombreuses personnes ont des difficultés financières pour diverses raisons, comme les absences au travail ou les voyages de dernières minutes pour se rapprocher d'un proche malade.

C'est via un mail que la firme californienne a dévoilé aux utilisateurs de l'Apple Card qu'il était possible de faire une demande pour que l'ensemble des transactions réalisées en mars soit prélevé qu'à partir du mois d'avril.

Les clients qui souhaitent bénéficier de ce dispositif doivent contacter l'assistance dédiée pour l'Apple Card et en faire la réclamation. Voici la communication d'Apple pour sa clientèle :

Nous sommes là pour vous aider.



Nous comprenons que la situation COVID-19, qui évolue rapidement, pose des défis uniques à chacun et que certains clients peuvent avoir des difficultés à effectuer leurs paiements mensuels. Apple Card s'engage à vous aider à mener une vie financière plus saine.



Si vous avez besoin d'aide, veuillez cliquer ici pour être connecté à l'assistance Apple Card par messages et vous inscrire à notre programme d'assistance à la clientèle, qui vous permettra de sauter votre paiement de mars sans avoir à payer d'intérêts

