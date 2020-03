Une fonction d'iOS 12 figure dans un épisode des Simpson

Julien Russo

Déjà 31 saisons et 679 épisodes au compteur. On n'arrête plus la série "Les Simpson" qui existe depuis 1989. Le divertissement de Matt Groening a su se renouveler en fonction des tendances du moment et des nouvelles technologies. C'est le cas encore cette fois avec cette nouveauté d'iOS 12 qui a été fortement mis en avant dans le 15e épisode de la dernière saison.

L'épisode "Screenless" parle du "Temps d'écran" disponible sur iOS

(SPOILERS) - La fonction temps d'écran est quelque chose de formidable sur iOS, iPadOS et macOS, sortie depuis iOS 12, Apple permet de suivre de près l'addiction à votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. Vous pouvez voir en un coup d'oeil le temps passé dans la semaine, les applications sur lesquels vous avez le plus passé du temps, le nombre de déverrouillages de l'appareil dans la journée...

Une véritable visibilité pour adopter une utilisation plus raisonnable !



Dans le 15e épisode de la 31e saison des Simpson, Marge s'inquiète que sa famille passe trop de temps sur les smartphones et tablettes. Que ça soit Bart, Lisa et (surtout) Homer, ils passent des journées entières à regarder des vidéos, jouer à des jeux, regarder la TV... Une situation qui énerve Marge Simpson.

À un moment, Marge entre dans le salon et surprend Homer encore devant son iPad en train de jouer au célèbre jeu iOS "Simpson : Tapped Out".

Ça en est trop, Marge décide alors d'activer le "Temps d'écran" sur la tablette d'Homer.

Une fois la fonction d'iOS 12 activé, Homer et le reste de la famille sont alors limités à 30 minutes par jour.

L'épisode bascule après sur une révélation qu'avait faite Steve Jobs quelques années avant sa disparition. Celle où il disait qu'à son domicile, il était hors de question que ses enfants aient des iPad, iPhone, Mac... Une nouvelle qui avait surpris tous le monde et qui avait mis sous le feu des projecteurs les problèmes que génèrent les écrans chez les plus jeunes.

L'épisode 15 est particulièrement centré sur les addictions que provoquent les smartphones et tablettes. Marge va quand même suivre les avancées de sa famille et se rend compte après que Homer, Bart et Lisa ont tous triché et ont réussi à contourner le temps d'écran qui leur avaient été imposés.



Marge va alors prendre la décision de confisquer tous les appareils Apple dans la maison, pour que tout redevienne comme avant ! Fini le confort des iPhone et iPad. Homer énervé de la situation à laquelle il est subitement confronté va alors répondre "Mais comment vais-je connaître le temps à Cupertino !?". Un clin d'oeil de Matt Groening et son équipe, puisque c'est la ville où se trouve l'Apple Park !

L'épisode se terminera en cure de désintoxication où la famille trouvera de l'aide pour lâcher définitivement les écrans.

Apple dans les Simpson ce n'est pas nouveau

Si vous êtes un grand adepte des Simpson, vous savez probablement que ce n'est pas la première fois que la série aborde le sujet "Apple".

En 2008, un épisode montrait Lisa se rendre dans un "Mapple Store", avec un côté admiratif, impressionné et enthousiaste à l'idée d'avoir des MyPods. Malheureusement elle déchante vite après avoir vu le prix qui était complètement excessif vis-à-vis de son budget.

Malgré tout, elle mettra la main sur les MyPod de Krusty et fera par la suite une bêtise en accumulant une facture iTunes très élevée. Elle ira défendre sa cause après d'un certain "Steve Mobs".

Vous l'aurez compris, les Simpson et Apple c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier...



