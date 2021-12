La fonction contrôle universel indisponible sur MacOS Monterey 12.1 et iPadOS 15.2

Apple a publié hier soir les versions "release candidate" d'iPadOS 15.2 et de macOS Monterey 12.1, indiquant clairement que la fonctionnalité très attendue du contrôle universel n'est pas prévue dans les mises à jour logicielles qui devraient être lancées la semaine prochaine pour le grand public.

Un nouveau retard pour Universal Control

Il n'y a aucune mention de la fonction "Universal Control" dans les notes de mise à jour de macOS Monterey 12.1, ni dans celle d'iOS 15.2 / iPadOS 15.2, et cette nouveauté n'a été introduite dans aucune des bêtas précédentes. Les versions RC représentent très souvent la version finale du logiciel, moyennant quelques ajustements mineurs. Apple publie parfois des versions RC secondaires pour corriger des bogues, mais les nouvelles fonctionnalités ne sont généralement pas ajoutées à ce stade.



Annoncée pour la première fois lors de la WWDC 21, Universal Control est une fonctionnalité pour iPad et Mac conçue pour permettre d'utiliser une seule souris, un seul trackpad et un seul clavier sur plusieurs appareils Mac et iPad connectés ensembles.



Après avoir fait une apparition dans les premières bêtas, la page macOS Monterey d'Apple indique depuis quelques temps que la fonctionnalité de contrôle universel sera "disponible plus tard cet automne". Mais l'automne se terminant le 21 décembre, on imagine mal comment la firme pourrait nous la livrer en temps et en heure.



Avec macOS Monterey 12.1 et iPadOS 15.2 qui devraient être lancés la semaine prochaine, juste avant les vacances de Noël, il y a fort à parier que le contrôle universel arrive finalement en 2022.