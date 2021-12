Apple publie macOS 12.1 Monterey en version Release Candidate

Une semaine après avoir distribué aux développeurs et aux testeurs publics la bêta 4 de macOS 12.1, Apple vient de lancer la Release Candidate de macOS 12.1 avant son lancement public la semaine prochaine. Il est à noter que la version candidate de macOS 12.1 ne prend pas en charge la fonctionnalité très attendue de contrôle universel.

Pas de contrôle universel dans macOS 12.1

La version candidate de macOS 12.1 est à télécharger dès maintenant en OTA (over-the-air) pour les développeurs. Elle porte le numéro de build 21C51 et peut être récupérée sur le site Web des développeurs d'Apple si vous n'utilisez pas encore la version bêta.



Avec macOS 12.1, Apple ajoute le support de SharePlay. Cependant, Universal Control n'est toujours pas inclus dans cette 5e version bêta. Apple avait précédemment déclaré que Universal Control serait disponible "plus tard cet automne", mais cela pourrait glisser en 2022.

Voici les notes de publication complètes d'Apple sur la version RC de macOS 12.1 (qui partage beaucoup avec iOS 15.2) :

macOS Monterey 12.1 ajoute SharePlay, une toute nouvelle façon de partager des expériences avec la famille et les amis dans FaceTime. Cette mise à jour comprend également le plan vocal Apple Music, de nouvelles fonctions de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, des souvenirs remaniés dans Photos, ainsi que d'autres fonctionnalités et corrections de bogues pour votre Mac.



SharePlay



SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu provenant de l'application Apple TV, d'Apple Music et d'autres applications prises en charge.

Les commandes partagées permettent à tout le monde de mettre en pause, de lire, de rembobiner ou d'avancer rapidement.

Le volume intelligent diminue automatiquement le son d'un film, d'une émission de télévision ou d'une chanson lorsque vous ou vos amis parlez.

Le partage d'écran permet à tous les participants à un appel FaceTime de regarder des photos, de naviguer sur le Web ou de s'entraider.



Forfait vocal Apple Music



L'Apple Music Voice Plan est un nouvel abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d'Apple Music en utilisant Siri.

Demandez à Siri de vous suggérer de la musique en fonction de votre historique d'écoute et de ce que vous aimez ou n'aimez pas.

Play it Again vous permet d'accéder à une liste de vos musiques récemment écoutées.



Photos



La fonction Mémoires a été repensée avec une nouvelle interface interactive, de nouveaux styles d'animation et de transition, et de multiples collages d'images.

Les nouveaux types de souvenirs comprennent des fêtes internationales supplémentaires, des souvenirs axés sur les enfants, des tendances dans le temps et des souvenirs d'animaux de compagnie améliorés.



Messages



Le paramètre de sécurité de la communication permet aux parents d'activer des avertissements pour les enfants lorsqu'ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité.

Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu'ils reçoivent des photos contenant de la nudité.

Siri et recherche



Des conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l'aide dans les situations dangereuses.



Apple ID



L'héritage numérique vous permet de désigner des personnes comme contacts d'héritage afin qu'elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.



TV App



L'onglet Store vous permet de parcourir, d'acheter et de louer des films et des émissions de télévision en un seul endroit.



Cette version comprend également les améliorations suivantes pour votre Mac :



Hide My Email est disponible dans l'application Mail pour les abonnés iCloud+ afin de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires.

Stocks vous permet d'afficher la devise d'un ticker et de voir les performances depuis le début de l'année lorsque vous consultez des graphiques.

Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer des balises.

Cette version comprend également des corrections de bogues pour votre Mac :