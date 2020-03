Nouvelle génération d'AirPods : La date de lancement est incertaine à cause du Coronavirus

En pleine période de pandémie, le business des entreprises high-tech (comme de nombreux autres secteurs) est mis à rude épreuve. Pour Apple, les ventes se passeront essentiellement en ligne pour les prochains jours à venir étant donné que les Apple Store ont fermé leurs portes partout dans le monde. Malheureusement, avec le confinement les commandes sont réduites.

Une bonne période pour lancer des nouveaux AirPods ?

L'Europe est touchée, les États-Unis sont touchés, l'Asie est touchée, l'Afrique est touchée... Tous les indicateurs sont au rouge pour l'économie à cause du Coronavirus. Alors que les partenaires taïwanais d'Apple continuent d'alimenter les rumeurs qui annoncent l'arrivée imminente de nouveaux AirPods, il y aurait actuellement une certaine préoccupation concernant "l'engouement" si Apple venait à sortir les AirPods maintenant.

À l'heure actuelle, les chaines d'approvisionnement en Taiwan ne sont pas touchées par le virus. Apple pourrait d'ailleurs lancer une nouvelle génération d'AirPods dès la réouverture des Apple Store (planifié pour fin mars).

D'après toutes les rumeurs, il s'agirait d'AirPods Pro Lite, une version "Pro" plus abordable financièrement. On parle d'un design très similaire à ce qu'on connait déjà, ils auraient aussi la même qualité sonore. Ce qui justifierait le prix moins élevé serait l'absence de l'annulation active du bruit.

Une chose est sûre c'est que le calendrier 2020 des lancements de produits Apple est complètement chamboulé à cause de la crise sanitaire que nous vivons.



