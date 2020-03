World Above: Cloud Harbor : un match-3 de type fusion sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

World Above: Cloud Harbor est un récent jeu qui vient de recevoir une énorme mise à jour. L'occasion de découvrir le dernier né de IT Territory et de My COM qui a publié Jungle Heat, Juggernaut Wars et autres titres à succès.



Leur dernière trouvaille est un jeu de type fusion qui est un mix entre match-3 et RPG tactique, le tout enrobé de dragons.



Voici le trailer vidéo :

World Above: Cloud Harbor : des dragons mignons mais utiles

World Above: Cloud Harbor se passe à Asgard, un monde rempli de puzzles magiques, d'îles paradisiaques et de dragons. Entre mythologie nordique et fantasy moderne, les joueurs doivent retrouver des trésors légendaires à l'aide de dragons, et surtout de leur cerveau. Pour relever un défi, il faut combiner au moins trois objets (comme Candy Crush) à chaque action afin de les fusionner. Il peut s'agir de tout et n'importe quoi, vous verrez.



Le but est aussi d'élever de nombreux dragons. Ces derniers vous aideront à explorer de nouvelles régions grâce à leurs pouvoirs magiques et à fonder un puissant empire céleste ! Oui, une partie construction de territoire est prévue et vos gardiens ailés seront de précieux alliés.

Pour se démarquer d'autres titres du même genre, World Above: Cloud Harbor enrichit le genre "fusion" de nouvelles idées. Une météo dynamique permet aux pluies torrentielles de revivifier les plantes asséchées, ou encore aux rafales de vent d'emporter les graines là où elles pourront pousser et devenir de nouveaux arbres. Et le feu me direz-vous ? Si une île se retrouve ensevelie sous un surplus d'objets, un incendie contrôlé pourrait également être utile.



A chaque fois, ces évènements météorologiques forceront les joueurs à sortir de leur zone de confort.



Bref, un bon petit titre pour ceux qui aiment les jeux de stratégies mais dont il faudra surveiller le modèle économique. En effet, gratuit au téléchargement et sans publicité, World Above: Cloud Harbor fait payer cher ses cristaux. A vous de voir si vous pouvez jouer sans vous ruiner.

