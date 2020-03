Fortnite rencontre actuellement des difficultés de connexion aux serveurs

Confinement à domicile, établissement scolaire fermée, il fallait s'y attendre. Les jeux comme Fortnite sont fortement sollicités par les jeunes joueurs. Epic Games a annoncé il y a moins de 30 minutes des difficultés pour se connecter sur les serveurs des parties. En plus, pour ne pas arranger les choses, l'éditeur a lancé un nouveau mode de jeu qui semble attirer beaucoup de joueurs.

Le célèbre jeu Fortnite vit des moments difficiles ce soir. De nombreux utilisateurs, quelle que soit la plateforme ont des difficultés à rejoindre les serveurs de jeux. Les connexions sont très longues (environ 3 minutes voir plus) et aboutissent en général sur un message d'erreur informant de l'impossibilité de rejoindre un bus de combat.

Le nombre de joueurs sur le jeu doit être énorme depuis le début de la semaine. Bonne idée (ou pas), Epic Games a choisi cette journée pour lancer le mode "Opération : Largage", un univers temporaire avec des objectifs et des gadgets à tester.

Les développeurs du jeu ont également apporté la possibilité de piloter des avions qui sont à des endroits fixes sur la carte.

We're currently investigating issues with logins, matchmaking, the Item Shop, and other Fortnite services. We'll provide an update when these are resolved. pic.twitter.com/xrFnlGQtIT