Samsung préparerait une caméra de 150 mégapixels

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Toujours plus loin ? On le sait, la photographie est devenue l'un des principaux arguments de vente des derniers smartphones sur le marché, et les constructeurs profitent des dernières technologies pour se différencier des concurrents.



L'un des meilleurs sur le marché n'est autre que le coréen Samsung, qui fournit également des modules à d'autres firmes. Récemment, ils ont lancé une caméra de 108 mégapixels utilisée par le Galaxy S20 Ultra et le Mi 10 Pro de Xiaomi.



Si l'on en croit les rumeurs, le constructeur pourrait aller encore plus loin puisqu'ils travailleraient sur une caméra de 150 mégapixels à destination des smartphones.

Samsung pourrait fournir un module de 150 mégapixels pour smartphone

Récemment, Samsung a fait fort en lançant le nouveau Galaxy S20 Ultra sur le marché, un smartphone haut de gamme avec une puissance de caméra sans précédent.



Il faut dire qu'avec un module principal de 108 mégapixels, la technologie est impressionnante, avec d'excellents rendus. Mais, selon de nouvelles rumeurs, le coréen ne perdrait pas de temps et travaillerait sur une caméra de 150 mégapixels.



C'est le site Sammobile qui révèle l'information, tout en précisant qu'un appareil avec ce module devrait voir le jour durant le dernier trimestre de 2020. On retrouverait la technologie Nanocell, déjà présente sur le capteur ISOCELL Bright HM1 du Galaxy S20 Ultra.



