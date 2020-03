Utiliser l'attestation de déplacement sur son iPhone

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

16

Avec la croissance continue du coronavirus en France et dans le monde, notre gouvernement a mis en place de nouvelles mesures, similaires à un confinement.



Désormais, l'État français encourage tous les habitants à rester chez eux au maximum, pour ne sortir qu'en cas de réel besoin. Si cela doit se produire, le gouvernement a mis en place une attestation de déplacement qu'il faut remplir, dater et signer.



Ainsi, en cas de contrôle des forces de l'ordre, le papier devra être présenté et la raison de la sortie donnée. Il est possible d'imprimer le papier, de le recopier de façon manuscrite, mais également de l'utiliser dans un format digital, comme sur l'iPhone.

Comment utiliser l'attestation de déplacement sur son iPhone

Pour ce faire, c'est très simple... Il suffit de se rendre sur le site officiel permettant le téléchargement de l'attestation de déplacement, directement depuis son iPhone.



Une fois sur le fameux PDF, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de partage de votre appareil iOS, puis de choisir l'option "Enregistrer dans Fichiers". Il ne vous reste plus qu'à sélectionner iCloud Drive puis de créer un nouveau dossier grâce au bouton prévu à cet effet. Nommé ce dernier comme bon vous semble, il faut pouvoir y accéder facilement et rapidement.



Ouvrez le fichier précédemment enregistré puis complétez les champs requis (si vous avez des problèmes avec la date, ajoutez un bloc texte de façon manuel).



Si vous avez d'autres besoins de sorties, il ne vous reste plus qu'à modifier le document avec la bonne date et la nouvelle raison.