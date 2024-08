L'iPhone dans le riz, une méthode déconseillée par Apple

Depuis des années, lorsqu'un iPhone est endommagé par l'eau, nous conseillons tous de le glisser dans un sac de riz afin que le connecteur sèche rapidement. Une mauvaise idée selon Apple qui préfère la méthode classique.

FSB : fausse bonne idée

Depuis sa 13ᵉ version, l'iPhone est certifié IP68. Il résiste aux éclaboussures, à la poussière et peut même rester sous l'eau une trentaine de minutes jusqu'à 6 mètres de profondeur. Néanmoins, Apple précise qu'il n'est pas conçu pour cela et qu'il faut fortement éviter de le faire tomber dans l'eau plusieurs fois. La société ne sera pas tenue pour responsable en cas de problème du genre.



Si par malheur votre iPhone rencontre un problème à la suite d'une chute dans l'eau, de nombreuses méthodes sont dévoilées sur internet avec, en tête de liste, le bol de riz. Une méthode bien connue qui consiste à placer l'iPhone dans du riz durant plusieurs heures afin qu'il sèche rapidement et que les gouttes d'eau dans le connecteur s'évaporent.

Si nombreux vous dirons que cela fonctionne, Apple ne semble pas être du même avis. Via un document d'assistance portant sur le sujet, la firme déconseille fermement de sécher son iPhone dans un sac de riz. Il en va de même pour le coton-tige, la serviette en papier ou encore le sèche-cheveux.



Voici la méthode en 4 étapes d'Apple pour résoudre le problème de l'iPhone endommagé par l'eau :