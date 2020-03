Fox fait l'acquisition de Tubi, un service de streaming

Guillaume Gabriel

Malgré les répercussions négatives autour du coronavirus, qui continue de s'étendre dans le monde entier, il semble que certaines sociétés continuent de vivre malgré tout. C'est notamment le cas du célèbre réseau de télévision américain Fox qui vient d'annoncer l'acquisition de Tubi, un service de streaming gratuit, mais qui contient de la publicité.



Un premier pas sur le marché avec un achat évalué à 440 millions de dollars, ce qui lui permettra d'élargir son offre directe aux consommateurs.

Pas connu en France, car non disponible, Tubi est un service vidéo à la demande populaire, car gratuit et nécessitant le visionnaire de publicités. Avec une bibliothèque de plus de 20 000 films et séries télévisées, la firme revendique 25 millions d'utilisateurs mensuels actifs.



Ainsi, pas de prélèvement, ni de demandes de cartes de crédit lors de l'inscription, ce qui semble être une formule magique pour les américains. Lachlan Murdoch, PDG de Fox :

Tubi élargira immédiatement notre audience et nos capacités de vente directe aux consommateurs et offrira à nos partenaires publicitaires davantage d'opportunités pour atteindre des audiences à grande échelle.

Si jamais vous possédez un compte App Store américain et un VPN, c'est par ici que ça se passe :

