iOS 13.4 / iPadOS 13.4 : La disponibilité aura lieu le 24 mars

Il y a 1 heure

William Teixeira

2

Tout était calme et ça a été l'avalanche de nouveauté en quelques minutes. Apple a dévoilé il y a quelques minutes le nouvel iPad Pro 2020 ainsi qu'un nouveau MacBook Air et Mac mini. Dans toutes ces nouvelles informations, on vient d'apprendre aussi la date de disponibilité d'iOS 13.4 et donc d'iPadOS 13.4.

Disponibilité pour le 24 mars

Après une multitude de bêta pour les développeurs et les testeurs publics, Apple prévoit de sortir iOS 13.4 et iPadOS 13.4 dans la journée du 24 mars (en général vers 19h). Nous avons pu voir au fil des bêtas les nombreuses nouveautés comme la modification de la barre d'outils Mail, mais aussi la nouvelle méthode de partage de dossier iCloud. Maintenant qu'iOS 13.4 est fiable et stable, Apple peut sortir la nouvelle mise à jour en version publique.

C'est donc dans la journée de mardi prochain que vous pourrez mettre à jour votre iPhone et iPad.



La liste des nouveautés dans iOS 13.4 est longue :

Les achats sur l'App Store unifiés entre macOS, iOS et iPadOS (si le développeur est d'accord)

Mise en place de l'outil OS Recovery pour restaurer son iPhone sans avoir besoin d'un Mac ou d'un PC

De nouveaux Memojis seront disponibles dans l'application "Messages"

Comme dit plus haut, le partage des dossiers iCloud débloqué pour iPhone et iPad

Une nouvelle barre d'outils dans l'application Mail avec une disposition des boutons différents

Un mode "toujours allumé" pour l'assistant vocal Siri, cela fonctionnera aussi quand votre smartphone est en veille ou l'écran retourné.

Apple CarPlay accueille de nouveaux contrôles pour la navigation et les appels

Une app peut désormais demander aux utilisateurs un accès permanent à la localisation quand celui-ci a sélectionné "lorsque l'app est active"

Ainsi que d'autres nouveautés...

Allez encore un peu de patience. Plus que 6 jours à patienter.