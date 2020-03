Mac mini : la version 2020 améliore le stockage

Alors qu'Apple vient de lancer ses MacBook Air avec nouveaux Magic Trackpad, ainsi que ses iPad Pro avec scanner LiDAR, ils en profitent pour proposer une version mise à jour des Mac mini.



Attention tout de même, rien de bien fou, si ce n'est un prix en hausse et une amélioration du stockage : pas grand chose à se mettre sous la dent !

Les configurations standard de Mac mini sont désormais livrées avec une capacité de stockage double. La configuration à 929€ est désormais livrée en standard avec 256 Go, tandis que la configuration à 1279€ comprend 512 Go de stockage, et chaque Mac mini est fabriqué à 100% en aluminium recyclé.