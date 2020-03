Slack : une mise à jour majeure en cours de déploiement

Il y a 58 min (Màj il y a 58 min)

Guillaume Gabriel

Pendant le confinement général en France et dans certains pays d'Europe, nombreux sont les employés à faire du télétravail, rendant la situation interdite pour une grosse partie.



Si vous cherchez un outil pour communiquer avec votre équipe ou vos collègues, vous pouvez opter pour Slack (v20.03.20, 164 Mo, iOS 11.1), un service de communication populaire.



Gratuit (avec des limites), pratique et disponible sur mobiles et desktop, il est le candidat idéal pour votre travail. La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de lancer une mise à jour majeure.

Une refonte du design pour Slack

Cette nouvelle grosse mise à jour comprend une nouvelle barre de navigation, une barre latérale plus personnalisable avec des sections déroulantes, des raccourcis améliorés, et bien plus encore.



L'objectif de la mise à jour est de rendre Slack plus facile à utiliser, plus adaptable et de mettre les outils essentiels à portée de main des utilisateurs. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, la nouvelle version va à l'essentiel et ne choquera pas les anciens utilisateurs.



Si jamais vous souhaitez voir à quoi ressemble cette nouvelle version, ainsi que d'avoir en détail les nouveautés de la grosse mise à jour, c'est sur leur blog que ça se passe.



L'update est en cours de déploiement sur iOS et macOS !

