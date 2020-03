Bons plans iOS : Hyper Light Drifter, TeeVee 3, Pako

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hyper Light Drifter, TeeVee 3, Pako. L'occasion d'économiser 60,2€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.6.4, 37 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Even Monsters Are Shy (App, iPad, v1.3, 388 Mo, iOS 10.0, Busy Bee Studios) passe de 2,29 € à gratuit.



Une belle histoire interactive composée de 8 mini-jeux avec un petit garçon et son monstre de compagnie ! Une façon d'apprendre à compter, à lire (en anglais) et à réfléchir.



Les dessins mignons et l'ambiance ont été primés par Apple en 2014.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Even Monsters Are Shy

TeeVee 3 (App, iPhone / iPad, v3.5.13, 14 Mo, iOS 11.2, CrazyApps) passe de 3,49 € à gratuit.



Teehee 3 est une superbe application permettant de savoir où vous en êtes dans vos séries TV préférées mais également d'en découvrir.



Ainsi, profitez de la communauté pour discuter autour de vos coups de coeur et des derniers épisodes.



Les + : Une très belle interface

Une appli simple d'utilisation Télécharger l'app gratuite TeeVee 3





Pro Keyboard (App, iPad, v3.24, 95 Mo, iOS 10.0, Raul Monterroso Cabello) passe de 9,99 € à gratuit.



Bienvenue sur le meilleur clavier pour les utilisateurs professionnels d'iPad, avec des gestes pour une saisie plus rapide, une clavier PC, mathématique et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles.



Les + : Les gestes pour être plus rapide

Les combinaisons de doigts pour les raccourcis Main features:

- Arrow keys (left & right).

- Gestures for faster typing.

. 2 finger swipe down to delete last word.

. 2 finger swipe left to delete a complete phrase

. 2 finger swipe up to add word to the user lexicon.

. 2 finger swipe right to undo deleted words.

- International thesaurus (7 languages)

- Multilingual Typing with 6 simultaneous languages (English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese)

- Calendar.

- Customizable emoji toolbar.

- Multiline text replacement.

- Multiline common phrases panel.

- Keyboard click sound.

- iOS Layout and special PC like layout with OPTION key

- 10 colorful Styles (1 customizable)....

Mise à jour : Fixed some bugs

Added Swiss keyboard

Télécharger l'app gratuite Pro Keyboard

JEUX GRATUITS iOS :

Dr. Panda Au Bain! (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 168 Mo, iOS 7.0) passe de 4,49 € à gratuit.



Dans Dr.Panda : Au bain!, aide les petits amis de Dr.Panda à se laver et observe-les réagir et s'exprimer. Apprends les gestes simples pour une bonne hygiène au quotidien, tout en t'amusant! Enfile masque et tuba et deviens un vrai plongeur de baignoire, fais des barbes de mousse colorées, utilise le sèche-cheveux magique et bien plus encore!



Dr.Panda : Au bain! a été conçu pour les enfants de 3 à 5 ans, avec pour objectif de présenter les règles d'hygiène élémentaire d'une manière amusante et ludique!



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Dr. Panda Au Bain!





Prune (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.3, 115 Mo, iOS 8.0, Joel McDonald LLC) passe de 4,49 € à gratuit.



Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée intriguante !



Un des plus élégants jeux de l'App Store.



Les + : Visuellement unique

Plus qu'un jeu, une expérience Télécharger le jeu gratuit Prune





Pako (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.19, 139 Mo, iOS 8.0, Tree Men Games) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous êtes dans une zone fermée. Pas de fuite possible. Combien de temps tiendrez-vous ? Voici un genre nouveau : le survival-car !



Avec sa vue en 3D isométrique, il faut conduire ou plutôt piloter pour échapper aux ennemis, aux policiers et autres qui veulent vous anéantir. Les niveaux sont tous différents et le challenge bien réel.



Du fun et de l'originalité, ça fait du bien !



Les + : Original

Addictif Télécharger le jeu gratuit Pako





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie

Le jeu de défense le plus addictif au monde est de retour. Bienvenue dans Kingdom Rush: Frontiers !



Plus grand et plus méchant qu'avant, Kingdom Rush: Frontiers sublime le gameplay frénétique et adorable qui a fait du titre original un succès maintes fois récompensé. Commande tes troupes dans une (més)aventure épique et défends des terres exotiques contre les dragons, les plantes mangeuses d'homme et les horribles habitants du monde souterrain. Découvre de nouveaux niveaux, héros et tours et encore plus d'objets bonus pour t'aider à réduire tes ennemis en bouillie. (Ne t'en fais pas, on a aussi gardé tout ce qu'il y avait de bien dans le jeu précédent. C'est un classique maintenant.)



Kingdom Rush: Frontiers a un contenu tellement énorme, c'est une explosion de joie p...

Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Frontiers





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Origins





Kingdom Rush (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v3.7, 198 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.)



Un tower defense dans lequel vous incarnez le général de Sa Majesté le Roi Denas pour combattre des hordes d’ennemis attaquant les villages. Sans vous révéler l’histoire en entier, vous verrez par la suite que ces attaques ne sont pas isolées et que le Royaume est en grand danger.



Un jeu de tower defense réussi, et Il faudra des heures et des heures pour arriver à bout de toutes les missions et obtenir les 75 étoiles. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush





PROMOS iOS :

Machinarium (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v2.4.3, 250 Mo, iOS 8.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Un superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville à la limite du bidonville géant et habitée par toutes sortes de robots, le tout servi par une mécanique du style point & click. Une aventure remarquablement mise en scène.



Alors que les point & click se font souvent remarquer grâce à leurs dialogues, Machinarium se démarque de part l'absence totale de texte. En effet les conversations entre les différents personnages sont remplacées par des bulles dessinées et qui permettent de comprendre les pensées et les dialogues. Les décors et les personnages sont soignés et plein de détails.

Télécharger Machinarium à 2,29 €





Chameleon Run (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 91 Mo, iOS 9.0, Noodlecake) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Chameleon Run est un jeu de course automatique unique, rapide et corsé avec un univers décalé. Sautez, changez de couleur en l'air et courez dans des niveaux conçus avec minutie et qui vous donneront envie d'y revenir. Le but est d'être de la même couleur que la plateforme de destination pendant un saut, tout en évitant les cubes noirs.



S'il est facile à prendre, Chameleon Run est difficile voire frustrant par moment. C'est le prix d'un bon jeu sur iOS qui mérite sa très bonne note générale.



Les + : Accessible

Addictif Télécharger Chameleon Run à 1,09 €





Super Hydorah (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 212 Mo, iOS 12.0, Abylight S.L.) passe de 7,99 € à 1,09 €.



Super Hydorah est un jeu pour smartphone d'une qualité digne d'un jeu de console, parfaitement adapté aux contrôles tactiles.



On parle d'un jeu de tir qui s'appuie sur les grands classiques du genre, mais offre sa touche personnelle : de l'action directe et une grande variété de situations spatiales uniques.

Télécharger Super Hydorah à 1,09 €