Un brevet dévoile un HomePod capable d'identifier une personne

Il y a 1 heure

William Teixeira

On ne va pas se le cacher, le HomePod est loin d'être une enceinte connectée qu'on pourrait juger de catastrophique, mais il y a beaucoup à améliorer. Apple dépose régulièrement (environ 1 fois par mois) des brevets autour de son HomePod. On peut apercevoir les futures nouveautés sur lesquelles travaillent en ce moment les équipes d'Apple.

Le HomePod saura quand vous serez à proximité

Un HomePod plus intelligent ? Le dernier brevet déposé par Apple annonce un capteur de détection de présence (autrement dit des émetteurs-récepteurs radars) intégré dans le HomePod. L'enceinte connectée serait capable de savoir de quel membre de la famille il s'agit, ce qui pourrait peut-être annoncer des profils pour chaque personne du logement.

Grâce à cette fonctionnalité de reconnaissance de l'utilisateur, on pourrait programmer des rappels et que celui-ci s'enregistre sur le bon compte iCloud, passer des appels, ou lire/envoyer les messages sur le bon iPhone. Une nouveauté qui serait révolutionnaire pour les familles nombreuses ! À voir après combien d'utilisateurs pourra reconnaitre le HomePod.

L'identification de l'utilisateur via sa présence ou sa voix n'est pas quelque chose de simple. Apple n'hésite pas à l'exprimer dans le dépôt du brevet. Quand on lit attentivement le brevet, on s'aperçoit qu'au final ce que cherche vraiment Apple c'est que le HomePod s'adapte aux préférences personnelles de l'utilisateur sans lui demander de mot de passe ou d'identification spécifique.



Source