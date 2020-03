HeartWatch : L'application passe en version 4 !

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

HeartWatch est une application qui rencontre beaucoup de succès chez les possesseurs d'Apple Watch. L'app reprend le concept des ronds qui se remplissent en fonction de votre activité, comme sur l'app "Activité" d'Apple qui est préinstallé sur iOS.

Cependant, même si l'interface est en quelque sorte "imité", les choses sont plus détaillées que chez Apple !

HeartWatch l'application qui vous donne toutes vos performances

C'est une nouvelle page qui se tourne pour HeartWatch, avec la version 4, l'application se veut plus intuitive, plus simple à comprendre et plus moderne. L'application propose à tous les utilisateurs un moyen complet de suivre les activités physiques quotidiennes, toutes les informations viennent de l'Apple Watch et sont après détaillées dans l'application.

Dans HeartWatch vous retrouvez plusieurs fonctionnalités comme l'alerte de rythme cardiaque, la lecture instantanée du rythme cardiaque, l'observation de vos habitudes, le nombre de pas quotidiens...

L'application vous donne également des objectifs pour atteindre vos objectifs.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur l'App Store !

Télécharger HeartWatch à 4,49 €