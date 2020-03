Repulsive : le jeu d’hoverboard est de sortie sur iOS

Medhi Naitmazi

Repulsive est le quatrième jeu de Punk Labs, un studio qui a déjà sorti les excellents Skeletomb, Kerflux et Raster Prime. Si le dernier date de 2017, c’est que le nouveau titre a été bichonné. Repulsive n’a d’ailleurs rien à voir avec ses aînés puisqu’il est question d’hoverboard, le fameux skate volant découvert dans Retour vers le futur.



Regardez le trailer vidéo de Repulsive :

Repulsive dépoussière les jeux de skate

Le tout nouveau jeu de Punk Labs est le jeu le plus ambitieux du studio à ce jour et aussi le plus original. Repulsive représente une vision du skateboard futuriste dans un avenir dystopique où les hoverboards ont pris le relais de leurs prédécesseurs à roulettes et où résister à un état de surveillance omniprésent fait partie de vos nombreuses activités quotidiennes.



Inspiré du classique jeu d'arcade 720º, Repulsive est tout à fait au goût du jour en exploitant les capacités de nos iPhone et iPad. On y trouve un environnement détaillé en cell-shading 3D et plutôt vaste. Tout est skatable dans la ville, avec même des défis disséminés un peu partout, rassemblant une histoire cohérente. Mais si vous ne vous souciez pas de tout cela, vous êtes libre de simplement errer et de pratiquer votre glisse comme bon vous semble.



Évidemment, le gameplay est plutôt unique puisque votre skate ne touche pas le sol et qu’on peut ainsi voler d’un endroit à un autre ou s’amuser dans ce skatepark géant. Cela me rappelle un certain Jet Set Radio dans l'esprit, sauf qu'ici la gestion de la poussée corse un peu la chose, en plus de la trajectoire et des figures.



Enfin, sachez que Repulsive est un vrai jeu premium qui n’affiche aucun achat in-app supplémentaire après les 5,49€ déboursés. Même les personnages à débloquer sont inclus et seront accessibles à tous les joueurs.



A vos skates !

