Attention, iOS 13.4 risque d'exploser votre data

Il y a 1 heure

Julien Russo

Dès mardi les centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad auront la possibilité de télécharger la mise à jour iOS 13.4 et iPadOS 13.4 ! Si cette nouveauté logicielle apporte des fonctionnalités en plus, elle apporte aussi un bug qui d'après Forbes est toujours présent sur la Golden Master (la dernière bêta avant la sortie officielle).

Un bug inexplicable utilise la data de votre forfait

La dernière version d'iOS est presque parfaite, grâce à nombreuses bêtas qui se sont enchaînées les unes après les autre. Cependant, il y a un bug qui semble persister et qui n'a toujours pas été corrigé. Il concerne la puce réseau qui (d'après certains utilisateurs) s'active automatiquement en arrière-plan quand vous n'utilisez pas votre iPhone.

Ce bug qui n'est pas gênant pour les utilisateurs ayant beaucoup de Go (ou de l'illimité) dans leur abonnement, peut l'être pour ceux qui ont des forfaits avec 1 ou 2 Go.

Apple serait au courant depuis plusieurs mois, mais n'aurait toujours pas réagi, malgré les multiples remontées déjà effectuées.

D'après les premières remarques, cela concernerait uniquement certains iPhone. On parle là de l'iPhone X, l'iPhone XR et l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

D'après Forbes, ce bug aurait généré des consommations de data assez importante chez certains utilisateurs qui étaient en bêta. On parle là de données supérieure à 50 Go quand l'utilisateur en consommait nettement moins d'habitude.



Au-delà de la consommation excessive de Go dans votre abonnement mobile, le problème toucherait également l'autonomie, puisque si votre iPhone consomme autant de données en arrière-plan, c'est que derrière ça tire sur la batterie et celle-ci se vide plus rapidement.

Il faudra voir si Apple aura résolu ce bug (qui a été assez discret jusqu'à aujourd'hui) avant la sortie officielle qui est prévue pour le 24 mars.