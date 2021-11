Bouygues explose la DATA avec un forfait 300 Go à 13,99€ #BlackFriday

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Si 100 ou 200 Go ne vous suffisent pas, Bouygues vient de lancer une offre incroyable de 300 Go pour seulement 13,99€. Oui, un prix canon qui ne restera que quelques heures sur le site de l'opérateur, le temps du Black Friday. Habituellement, un forfait 100 Go est vendu 24,99€ chez B&YOU....



Voilà une énorme réduction pour l’opérateur numéro deux en France.

Le forfait 300 Go à 13,99€ / mois chez B&YOU

C'est du jamais vu chez Bouygues, pour seulement 13,99€ par mois, vous avez un forfait 4G doté d'une enveloppe de 300 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 20 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année d'après la communication de l'opérateur qui avait eu quelques soucis avec ses clients il y a quelques temps au moment d'une augmentation tarifaire non prévue.



Voici le détail du forfait 300 Go :

Appels/SMS/MMS illimités

300 Go d'Internet dont 20 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

Si vous souhaitez souscrire à cette très belle offre, Bouygues la propose pendant quelques jours et il faut savoir que l’opérateur se classe deuxième derrière orange pour la qualité de sa couverture réseau en 4G.

100 et 200 Go aussi

Enfin, si vous n'avez pas besoin d'autant, Bouygues dispose également des forfaits 100 Go à 9,99€ et 200 Go à 12,99€ !



Rappelons que les forfaits 5G sont un peu plus chers et commencent à 24,99€ chez B&YOU. Il faut un iPhone 12 ou un iPhone 13 pour en profiter pleinement.