Bons plans iOS : Morphite, Windy, Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 8 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Morphite, Windy, Superbrothers: Sword & Sworcery EP. L'occasion d'économiser 59,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Page Calendar (App, iPhone, v3.1.2, 11 Mo, iOS 11.4, Norman Godwin) passe de 2,29 € à gratuit. Page Calendar combine les fonctionnalités d'une interface moderne et avancée avec la belle simplicité d'une page par jour, une page par semaine, une page par mois. Pour ceux qui souhaitent voir et gérer rapidement les événements de leur calendrier, sans avoir à traiter avec des menus et fonctions complexes. Les pages se feuillètent comme un calendrier traditionnel. Les + :

Windy (App, iPhone / iPad, v5.0.2, 96 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Une collection de sons stéréoscopiques en 3D à écouter pour se détendre et s'endormir. Dormez, détendez-vous, méditez et concentrez-vous mieux avec Windy car l'appli masque le bruit indésirable. Vos oreilles adoreront Windy parce qu'elle joue sons de grande qualité pour les écouteurs stéréo et vous pouvez mélanger des sons naturels supplémentaires. Les + :

Starborn Anarkist (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5, 89 Mo, iOS 8.0, ZeMind Game Studio Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Starborn Anarkist est un dual-stick shooter à la fois difficile et gratifiant. Avec un gameplay soigné et une action prenante, Starborn Anarkist propose de nombreuses possibilités que ce soit pour changer de vaisseau, l'améliorer ou le personnaliser. La gestion des boosters est bien pensée et la pointe d'humour ne fait pas de mal. Si vous accrochez au niveau du style singulier, vous n'allez pas regretter ce très bon jeu de shoot spatial. Les + :

Orbital (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.1, 21 Mo, iOS 7.0, bitforge Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Une sorte d'Invaders avec des boules de couleurs. Vous balancez des boules numérotées dans l'arène pour qu'ensuite elles grossissent et se cognent entre elles et contre les murs. Le numéro signifie le nombre de collisions nécessaires pour qu'elle disparaissent. Si une boule dépasse la ligne du bas, c'est perdu. Et attention chaque objet a sa propre gravité. Les + :

Mini Metro (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.41, 127 Mo, iOS 9.0, Dinosaur Polo Club) passe de 4,49 € à gratuit. Voici l'un des meilleurs jeux 2016 sur iOS qui baisse son prix ! Mini Metro c'est un excellent simulateur de métro où votre but est la conception de cartes de métro pour une métropole en croissance. A vous donc, de tracer des lignes entre les différentes stations et gérer le trafic dans 11 villes différentes comme Paris, San Francisco, etc. Au fur et à mesure que de nouvelles stations apparaissent, adaptez votre stratégie en prenant soin de vos ressources limitées. Mini Metro est un jeu très ludique et idéal pour les personnes qui ont des petites pauses de 5 minutes dans la journée ou qui sont en vacances ! Les + :

Manipulez les pièces et les couleurs à travers plus de 200 niveaux conçus manuellement. De plus, le jeu intègre des choix alternatifs de couleurs pour toutes les déficiences chromatiques communes.

Normal Club (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 86 Mo, iOS 9.0, Cubus Games) passe de 2,29 € à gratuit. Explorez Buckcreek à la recherche de points chauds paranormaux. Normal Club est une aventure d’enquête dans laquelle vous formez (et jouez le rôle de) une équipe de trois membres d'un club d’investigation paranormal du lycée West C. qui enquêtent sur un gros scoop et tentent de battre leurs rivaux universitaires. Attention, uniquement en anglais ! Les + :

Highwind (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.07, 92 Mo, iOS 8.0, Selva Interactive) passe de 2,29 € à gratuit. Dans Highwind, vous contrôlez un avion en papier à l’aide de deux boutons seulement. Vous devez détruire les avions ennemis et protéger les vôtres. En appuyant sur le côté droit de l'écran, vous tirerez des balles et en maintenant le côté gauche, vous activerez le bouclier. Le bouclier bloque et renvoie les balles à vos ennemis. Combattez différents avions ennemis et obstacles, chacun avec un comportement différent. Voyagez dans différentes dimensions et évitez les obstacles sur le chemin. Les + :

Through the Ages (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v2.4.1, 130 Mo, iOS 9.2, Czech Games Edition) passe de 10,99 € à 5,49 €. L’adaptation officielle du classique de la stratégie de Vlaada Chvátil, le deuxième meilleur jeu de société de tous les temps selon le site Web Board Game Geek. Ceci est votre chance de faire l'histoire. Vous commencez avec une petite tribu. En développant vos fermes et vos mines, vous posez les bases de progrès technologiques, de meilleurs gouvernements et de grandes merveilles. Votre armée peut appuyer vos compétences politiques tout en guidant votre civilisation vers la grandeur. Les + :

Starman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.5, 674 Mo, iOS 9.0, nada studio, sl) passe de 4,49 € à 1,09 €. Accompagnez et guidez Starman à travers de beaux scénarios avec des atmosphères architecturales délicates et des puzzles élaborés. Récupérer la lumière, la lumière est la vie. Cette expérience a été soigneusement créée par Sergio et Jacobo, deux frères et architectes. Les + :

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.15, 789 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. A voir le trailer, on ne va pas s'ennuyer.



Si vous aimez les jeux à la StarCraft, vous allez adorer !



Les + :

L'un des meilleurs dans le genre Tower Defense

Télécharger Iron Marines à 3,49 €